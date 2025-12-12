Prefeitura de Saquarema inaugurou a nova Orla do Boqueirão na quinta-feira (11)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
A obra de reurbanização da orla do Boqueirão contempla aproximadamente 800 metros de extensão totalmente revitalizados. O espaço recebeu uma nova ciclovia com 650 metros, áreas de lazer infantil com parquinho, uma academia ao ar livre, mesa de jogos e a execução completa dos 800 metros de calçada. Também foram realizados 1.500 metros de recomposição de pavimentação, além da instalação de nova sinalização e iluminação, garantindo mais segurança, mobilidade e bem-estar para a população.
Como parte das melhorias, o antigo deck foi removido e substituído por um novo deck de maior extensão, com cerca de 350 metros. O espaço proporcionará mais conforto e integração com a paisagem da lagoa, tornando-se um novo ponto de contemplação e convivência para moradores e visitantes.
“A orla do Boqueirão está ainda mais bonita e charmosa! Este cantinho da nossa cidade é lindo e a população deste bairro ganhou uma importante área de lazer, esporte e cultura. Muito mais que uma orla, aqui é um espaço onde a população poderá socializar e viver em comunidade”, comemorou a prefeita Lucimar Vidal.
Mais obras para o bairro
Além da nova Orla do Boqueirão, a Prefeitura está com outras importantes frentes de obras na região. Na Rua Carlos Hélio Vogas da Silva, está sendo construído o maior posto de saúde da cidade. A unidade terá capacidade de atender milhares de pessoas, levando saúde de qualidade e atendimento primário à população do Boqueirão, Barra Nova, Areal e adjacências. Junto ao posto, uma praça também está sendo finalizada para proporcionar mais uma área de lazer para os moradores. A previsão é de que o novo posto seja inaugurado no primeiro trimestre de 2026.
Além dos investimentos em saúde, há outra obra de grande relevância para a população do Boqueirão: uma escola está sendo finalizada na Rua Maestro Macário Duarte. “O novo prédio contará com 12 salas de aula, sala de informática, refeitório, quadra poliesportiva e muito mais. São 1.650 metros quadrados de área construída, podendo atender até 500 alunos por turno”, completou a prefeita Lucimar.
Com todas essas intervenções, o Boqueirão passa a oferecer ainda mais qualidade de vida, saúde e educação para a população da região.
