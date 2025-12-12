Prefeitura de Saquarema entregou novas viaturas para a Guarda Civil MunicipalDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Com veículos mais modernos e equipados, a atuação das equipes será ainda mais ágil e eficaz, proporcionando mais proteção, presença nas ruas e tranquilidade para a população. Uma novidade é a chegada da ROMU, que fortalece as ações preventivas e o combate à criminalidade, ampliando a capacidade de resposta em situações de risco. A Ronda Ostensiva Municipal é um grupamento especializado da Guarda Civil Municipal focado em patrulhamento tático e operações de maior complexidade, com agentes treinados para atuar e apoiar outras unidades da GCM, garantindo maior segurança e resposta rápida em ocorrências.
Exemplo de parceria
“Estamos investindo cada vez mais na área de segurança pública. Embora seja uma competência do Estado, estamos trabalhando para que nossa cidade seja um exemplo onde a parceria entre os órgãos públicos reflita em maior sensação de segurança para a população”, informou a prefeita Lucimar Vidal.
Além das duas novas viaturas da Guarda Civil, outros dois veículos 0km também foram incorporados à frota da segurança pública municipal: um veículo para a Fiscalização de Posturas e outro para o PROEIS, o Programa Estadual de Integração na Segurança, fruto de um convênio entre a Prefeitura de Saquarema e a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O programa permite que policiais militares trabalhem em suas folgas, recebendo uma gratificação extra para reforçar o patrulhamento e a segurança em áreas específicas, como ruas de cidades ou eventos, complementando a renda dos agentes e aumentando a presença policial, sendo um braço do sistema de policiamento.
