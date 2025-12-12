Prefeitura de Saquarema entregou novas viaturas para a Guarda Civil Municipal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/12/2025 16:59

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, entregou novas viaturas para a Guarda Civil Municipal. Dois veículos foram incorporados à frota e já estão em uso pela corporação. Esse importante reforço representa um grande avanço na segurança pública do município.

Com veículos mais modernos e equipados, a atuação das equipes será ainda mais ágil e eficaz, proporcionando mais proteção, presença nas ruas e tranquilidade para a população. Uma novidade é a chegada da ROMU, que fortalece as ações preventivas e o combate à criminalidade, ampliando a capacidade de resposta em situações de risco. A Ronda Ostensiva Municipal é um grupamento especializado da Guarda Civil Municipal focado em patrulhamento tático e operações de maior complexidade, com agentes treinados para atuar e apoiar outras unidades da GCM, garantindo maior segurança e resposta rápida em ocorrências.“Estamos investindo cada vez mais na área de segurança pública. Embora seja uma competência do Estado, estamos trabalhando para que nossa cidade seja um exemplo onde a parceria entre os órgãos públicos reflita em maior sensação de segurança para a população”, informou a prefeita Lucimar Vidal.Além das duas novas viaturas da Guarda Civil, outros dois veículos 0km também foram incorporados à frota da segurança pública municipal: um veículo para a Fiscalização de Posturas e outro para o PROEIS, o Programa Estadual de Integração na Segurança, fruto de um convênio entre a Prefeitura de Saquarema e a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O programa permite que policiais militares trabalhem em suas folgas, recebendo uma gratificação extra para reforçar o patrulhamento e a segurança em áreas específicas, como ruas de cidades ou eventos, complementando a renda dos agentes e aumentando a presença policial, sendo um braço do sistema de policiamento.