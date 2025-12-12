Prefeitura de Saquarema celebra 28 anos da Casa de Cultura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema celebra 28 anos da Casa de CulturaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/12/2025 17:05

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está se preparando para celebrar os 28 anos da Casa de Cultura Walmir Ayala, um dos espaços culturais mais importantes e tradicionais do município. Para marcar esta data especial, será realizada uma programação comemorativa com recital, sarau e a formatura dos alunos de piano, destacando o talento e a dedicação dos estudantes que se desenvolvem artisticamente no local.

O evento acontecerá na próxima quarta-feira (17), às 16h30, na própria Casa de Cultura Walmir Ayala, situada na Rua Coronel Madureira, nº 88. Será um momento de celebração da arte, da cultura e da história deste espaço que, há quase três décadas, promove conhecimento, criatividade e formação cultural para a população de Saquarema.

A Casa de Cultura

Ao longo dos anos, a Casa de Cultura Walmir Ayala se consolidou como referência no incentivo às expressões artísticas, oferecendo cursos, oficinas e atividades que fortalecem a identidade cultural da cidade. O aniversário de 28 anos reforça a importância de preservar e valorizar este patrimônio, que contribui para o desenvolvimento social e educacional da comunidade.

A Prefeitura está convidando a população para participar desta homenagem e prestigiar mais um capítulo da história cultural de Saquarema.