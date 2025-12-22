Saquarema assumiu a liderança na Região dos Lagos em ranking estadual de preservação ambiental - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/12/2025 16:07

Saquarema - Saquarema atingiu um marco histórico na gestão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com os dados oficiais do ICMS Ecológico 2025, publicados pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro – Ceperj, o município assumiu a liderança absoluta na Região dos Lagos. O desempenho atual consolida uma trajetória de recuperação: em 2017, a cidade ocupava a 65ª posição estadual, subindo para a 18ª no ano passado e alcançando agora o 12º lugar entre os 92 municípios fluminenses.

O ranking, que avalia as boas práticas ambientais das prefeituras, mostra que Saquarema superou vizinhos como Armação dos Búzios, que liderava a região até o ano anterior. Entre os fatores decisivos para a subida no Índice Final de Conservação Ambiental estão os investimentos em saneamento básico, especificamente no Índice Relativo de Tratamento de Esgoto (IrTE), que apresentou crescimento significativo devido à habilitação de novas estações de tratamento.

Trabalho exaustivo

Para o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Gilmar Magalhães, o resultado reflete um trabalho técnico contínuo. “Este primeiro lugar na Região dos Lagos é o reconhecimento de que Saquarema mudou de patamar. Saímos das últimas posições em 2017 para nos tornarmos referência estadual em 2025. Isso é o resultado de um trabalho exaustivo, de um trabalho diário de uma equipe dedicada que trabalha para termos um crescimento sustentável. O ICMS Ecológico é fundamental, pois garante que o cuidado com o saneamento e com as nossas áreas protegidas retorne como recurso para novos investimentos na cidade”, destacou o Secretário.

Além do saneamento, o avanço na gestão das áreas protegidas municipais e o fortalecimento da infraestrutura da Guarda Ambiental, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foram fundamentais para a pontuação positiva. Com os resultados deste ano, a gestão municipal pretende avançar ainda mais nos indicadores ambientais para consolidar a liderança de Saquarema no cenário estadual.