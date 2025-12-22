Saquarema assumiu a liderança na Região dos Lagos em ranking estadual de preservação ambientalDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema assume liderança na Região dos Lagos em ranking estadual de preservação ambiental
Em 2017, a cidade ocupava a 65ª posição estadual, subindo para a 18ª no ano passado e alcançando agora o 12º lugar entre os 92 municípios fluminenses
Saquarema assume liderança na Região dos Lagos em ranking estadual de preservação ambiental
Em 2017, a cidade ocupava a 65ª posição estadual, subindo para a 18ª no ano passado e alcançando agora o 12º lugar entre os 92 municípios fluminenses
Fabinho Costa participa de ato da Alerj que garante R$ 220 milhões para a Saúde nos municípios
O que havia sido projetado como uma vitrine política de pré-candidatura ao governo do Estado acabou se resumindo a um ato protocolar e em clima discreto
Prefeito Fabinho Costa anuncia base dos Bombeiros em Iguaba Grande
Divulgação foi feita após reunião com o secretário estadual de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles. Obras devem começar em janeiro após alinhamento com o governo do Estado
Dr. Serginho lança processo seletivo da Saúde e promete fim das indicações
Primeira fase do certame contempla vagas técnicas de nível médio; inscrições vão de 5 a 20 de janeiro
Vigilância Sanitária fiscaliza clínicas de bronzeamento artificial em Saquarema
Ações têm como objetivo proteger a saúde da população e garantir o cumprimento da legislação sanitária vigente
Alexandre Martins recebe livro sobre a emancipação de Búzios
Livro resgata o plebiscito de 1995 e será distribuído nas escolas e em formato digital
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.