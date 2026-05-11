Prefeitura de Saquarema investe no fortalecimento do empreendedorismo com ações da Casa Sebrae - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema investe no fortalecimento do empreendedorismo com ações da Casa SebraeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/05/2026 22:07

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae Rio, segue investindo no fortalecimento do empreendedorismo local por meio da realização da Casa Sebrae, iniciativa voltada à capacitação, qualificação e desenvolvimento dos pequenos negócios do município.