Prefeitura de Saquarema investe no fortalecimento do empreendedorismo com ações da Casa SebraeDivulgação/Prefeitura de Saquarema
O projeto oferece uma programação gratuita com palestras, oficinas, consultorias e atendimentos especializados para microempreendedores individuais, comerciantes, artesãos, profissionais da economia criativa e trabalhadores autônomos. A proposta é ampliar oportunidades, estimular a geração de renda e preparar os empreendedores locais para aproveitar o aumento da movimentação econômica e turística na cidade.
Temas abordados
Entre os temas abordados estão gestão financeira, marketing digital, vendas, atendimento ao cliente, precificação e estratégias para fortalecimento dos negócios. As atividades foram planejadas para atender tanto empreendedores que estão iniciando suas atividades quanto aqueles que desejam expandir e modernizar seus empreendimentos.
A iniciativa também reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento econômico sustentável, incentivando a formalização, a inovação e a competitividade dos pequenos negócios locais.
“A parceria com o Sebrae representa mais uma importante ação de incentivo ao empreendedorismo e à valorização dos nossos comerciantes e trabalhadores locais. Estamos criando oportunidades para que os empreendedores estejam mais preparados para crescer e gerar ainda mais desenvolvimento para o município”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.
A Casa Sebrae integra uma série de ações voltadas ao fortalecimento da economia local, promovendo capacitação prática, acesso à informação e estímulo à geração de emprego e renda.
Os interessados podem consultar a programação completa e realizar inscrições diretamente pelo portal oficial do Sebrae Rio, pelo link https://www.sebraerj.com.br/?utm_source=chatgpt.com.
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