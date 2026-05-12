Saquarema realiza caminhada de conscientização pelo combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentesDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema realiza caminhada de conscientização pelo combate ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil
Ação tem como objetivo reforçar o enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes e incentivando a denúncia de casos de abuso e exploração
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