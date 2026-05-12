Saquarema realiza caminhada de conscientização pelo combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realiza caminhada de conscientização pelo combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/05/2026 21:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), promoverá na terça-feira (19), a Caminhada 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes.

Com o tema “Uma caminhada pela criança e o adolescente”, a ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da proteção integral de crianças e adolescentes, reforçando o enfrentamento à violência sexual infantojuvenil e incentivando a denúncia de casos de abuso e exploração.

A concentração será realizada às 7h, na Praça do Bem-Estar, no Centro de Saquarema. A mobilização contará com a participação de equipes da rede de proteção, além de representantes do Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e demais órgãos envolvidos na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

A campanha Faça Bonito reforça a importância do cuidado, da proteção e da denúncia. Em casos suspeitos ou confirmados de violência contra crianças e adolescentes, a população pode acionar o Disque 100, canal nacional de denúncias.

A participação da população é fundamental para fortalecer essa rede de proteção e promover uma infância e adolescência mais seguras.