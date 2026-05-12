Teatro Mário Lago, em Saquarema, oferece oficinas de teatro gratuitas nas duas próximas sextas-feiras - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago, em Saquarema, oferece oficinas de teatro gratuitas nas duas próximas sextas-feirasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/05/2026 21:14 | Atualizado 12/05/2026 21:15

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago abre ao público, nos dias 15 e 22 de maio, das 14h às 16h a Oficina de Teatro Entrando em Cena. A oficina tem participação gratuita e é voltada para crianças, adolescentes e jovens a partir de 10 anos de idade.

Com jogos teatrais, exercícios de expressão corporal, voz e improvisação, a oficina tem duas horas de duração e estimula a criatividade, a comunicação, o trabalho em grupo e a confiança dos participantes, proporcionando uma experiência artística transformadora.

Déborah de Oliveira e Sulla Oliver dividem a direção dos trabalhos e mais informações podem ser obtidas pelo número (22) 99997-4448 e no Instagram @e.c.luzemcena.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.