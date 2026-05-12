Teatro Mário Lago, em Saquarema, oferece oficinas de teatro gratuitas nas duas próximas sextas-feirasDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema oferece oficina de teatro gratuitas nas duas próximas sextas-feiras
Oficina é voltada para crianças, adolescentes e jovens a partir de 10 anos de idade
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