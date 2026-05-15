25ª edição do Saquá Moto Rock acontecerá do dia 21 a 24 de maio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

25ª edição do Saquá Moto Rock acontecerá do dia 21 a 24 de maioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/05/2026 12:17

Saquarema - O Pecadores Moto Clube e a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, promoverá de 21 a 24 de maio a 25ª edição do Saquá Moto Rock. O evento, cuja entrada é gratuita, será realizado no Campo de Aviação, no Centro da cidade, e a edição de 2026 terá extensa programação e contará com expositores, camping com café da manhã, praça de alimentação e shows de rock, com a participação de 20 bandas.

Um dos destaques das apresentações será a da banda Detonautas Roque Clube, que subirá ao palco na sexta-feira e é uma das mais importantes bandas de rock brasileiro formadas no fim dos anos 1990. Com o vocalista Tico Santa Cruz liderando o grupo desde a sua fundação, seu estilo mistura rock alternativo, pop rock e influências do punk rock em sucessos como “Olhos Certos”, "Outro Lugar", "Quando o Sol se For" e "Você Me Faz Tão Bem", entre outros.

Encerrando o Saquá Moto Rock 2026 o Matanza Ritual, outro destaque, fará a última apresentação do domingo. Supergrupo de hardcore/thrash metal, com influências do country, a banda foi criada pelo vocalista Jimmy London, em 2019, e suas letras irônicas e som rude e marcante dão vida a sucessos como “Paciente Secreto”, “Morte Súbita” e “Nascido Num Dia de Azar”, do álbum “A Vingança é o Meu Motor”, de 2025.

Programação musical completa:

Dia 21 – Quinta-feira

18h30 – abertura

19h – The Luxx Rock Band

21h – Banda Os Caravelhos

23h – Banda Duendes do Pastor

Dia 22 – Sexta-feira

17h30 – Abertura

18h – Epidemia Rock Band

20h – Banda Vírus

22h – Edu Gomes e Banda

0h – Detonautas

Dia 24 – Sábado

11h30 – Abertura

12h – Pablo Reis e Banda

14h – Banda Black Berry

16h – Léo Barreto (Celso Blues Boy)

18h – Banda Beatlesclub (The Beatles)

20h – Banda Dinucci

22h – Banda Honey Bomb

0h – Banda Cirrozzy (Black Sabbath)

Dia 25 – Domingo

10h – Abertura

10h30 – Banda Projeto Bandeira

12h30 – Banda Rota Sound

14h15 – Banda Inspiração Urbana

16h – Banda Red Plush

17h45 – Banda Thunderock (Linkin Park /System of Down)

21h – Banda Matanza Ritual

23h – Encerramento

“É motivo de grande satisfação apoiarmos mais uma edição do Saquá Moto Rock. Trata-se de evento único, que reúne pessoas de várias partes do país e de outros países da América do Sul. Nas edições passadas, recebemos um grande público e para este ano temos certeza de que o evento atrairá ainda mais visitantes para Saquarema”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

“O Saquá Moto Rock é um dos maiores encontros de moto clubes do país. Estamos muito felizes em apoiar mais uma edição deste evento incrível, que nesta 25ª realização terá uma ótima programação cultural diversificada, para praticamente todos os públicos, atraindo visitantes, movimentando vários setores da economia local e trazendo prestígio e renda para o município como um todo”, comemorou a Prefeita Lucimar Vidal.