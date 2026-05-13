Corre Saquarema acontece em Bacaxá com música, energia e muita diversão - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Corre Saquarema acontece em Bacaxá com música, energia e muita diversãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/05/2026 20:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará na quinta-feira (21) mais uma edição do Corre Saquarema – Uma onda de energia que contagia! A iniciativa une atividade física, lazer e integração em um percurso cheio de animação.

Desta vez, o evento acontecerá em Bacaxá, com concentração às 20h, em frente à Casas Bahia, e saída prevista para às 20h30. O percurso terá aproximadamente 5 km, com trajeto de ida saindo da Casas Bahia até o Pimpoint, e retorno ao ponto inicial.

Mais do que uma corrida, o Corre Saquarema é uma experiência pensada para incentivar hábitos saudáveis e promover o bem-estar da população. O evento será embalado por carros de som, DJ e muita energia, transformando a prática esportiva em um momento de diversão para toda a família e grupos de amigos.

Os participantes são convidados a vestir roupas na cor preta e levar sua garrafinha d’água para garantir hidratação durante o percurso. A proposta também incentiva a criatividade: fantasias e looks personalizados são bem-vindos, e haverá brindes ao longo da ação.