Prefeitura de Saquarema abre inscrições para curso gratuito de Padaria e Confeitaria em Bacaxá - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições para curso gratuito de Padaria e Confeitaria em BacaxáDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/05/2026 20:03

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Firjan SENAI (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro/Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), abrirá inscrições para o curso gratuito de Padaria e Confeitaria, voltado à qualificação profissional e geração de oportunidades para os moradores do município.

O curso e as inscrições

O curso será realizado no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França e contará com 17 vagas por turno, nos períodos da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h às 17h). Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos. As aulas acontecerão às terças, quintas e sextas-feiras, com início previsto para o dia 25 de maio.

As inscrições serão realizadas nos dias 18 e 19 de maio, exclusivamente através do aplicativo Colab, pelo link https://saquarema.colab.re/service/69fcabb6498133b7a91abc95.

Já a confirmação presencial da inscrição deverá ser feita nos dias 21 e 22 de maio, das 08h às 20h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Tia Mello, nº 25, São Geraldo – Bacaxá. Na ocasião, é necessária a apresentação da seguinte documentação: cópias do RG, do CPF e comprovante de residência atualizado. No caso de menores de idade, a confirmação deverá ser realizada exclusivamente pelo responsável legal, mediante apresentação da respectiva cópia do RG.

A confirmação da matrícula deverá ser feita somente após o recebimento do e-mail, pelo candidato, informando a sua entrada na turma.

Este é o 20º curso gratuito oferecido pela Prefeitura de Saquarema aos moradores em 2026 e a iniciativa busca ampliar o acesso à qualificação profissional, incentivando o desenvolvimento de habilidades e contribuindo para a inserção no mercado de trabalho e geração de renda no município.