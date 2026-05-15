Centro de Memória de Saquarema recebe exposição sobre a vida e obra do artista plástico Sorama - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Centro de Memória de Saquarema recebe exposição sobre a vida e obra do artista plástico SoramaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/05/2026 12:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está convidando o público para visitar a exposição “Sorama – A Vida e Obra do Artista Plástico de Saquarema”, uma homenagem aos 80 anos, à trajetória e ao legado artístico de um dos importantes nomes da cultura local.

A exposição está em cartaz no Centro de Memória de Saquarema, localizado na Rua Barão de Saquarema, nº 419, no Centro, e ficará aberta para visitação até o dia 29 de maio, de segunda a sexta-feira, sempre das 10h às 16h.

A iniciativa tem como objetivo valorizar a história, a arte e a identidade cultural do município, apresentando ao público aspectos da vida e da obra de Sorama, artista plástico que marcou a cena cultural saquaremense por meio de sua produção artística e sensibilidade criativa.

A exposição, que tem entrada gratuita, “convida” moradores e visitantes a mergulharem no universo do artista, conhecendo mais sobre sua trajetória, inspirações e contribuições para a cultura local.