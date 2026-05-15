Centro de Memória de Saquarema recebe exposição sobre a vida e obra do artista plástico SoramaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Centro de Memória de Saquarema recebe exposição sobre a vida e obra do artista plástico Sorama
Exposição está em cartaz e ficará aberta para visitação até o dia 29 de maio, de segunda a sexta-feira, sempre das 10h às 16h
Centro de Memória de Saquarema recebe exposição sobre a vida e obra do artista plástico Sorama
Exposição está em cartaz e ficará aberta para visitação até o dia 29 de maio, de segunda a sexta-feira, sempre das 10h às 16h
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