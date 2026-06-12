Moradores de Saquarema terão mais dois cursos de capacitação gratuitos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Moradores de Saquarema terão mais dois cursos de capacitação gratuitos Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/06/2026 21:34

Saquarema - Consultoria de Imagem e Depilação são os dois novos cursos de capacitação que a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, está oferecendo à população do município.

Os cursos

O curso de Consultoria de Imagem, cuja carga horária é de 60 horas, tem como objetivo capacitar o aluno a criar propostas visuais personalizadas, alinhando a identidade, o estilo de vida, o biotipo e os objetivos do cliente. Já o Curso de Depilação, com carga horária de 48 horas, ensina as técnicas corretas e seguras para a remoção de pelos, capacitando os alunos a atuarem no mercado de beleza.

Serão disponibilizadas para candidatos, que tenham mais de 18 anos e concluído o 9º ano do Ensino Fundamental, 15 vagas para cada curso, no turno da manhã (8h às 12h), às segundas, quartas e sextas-feiras para o curso de Consultoria de Imagem, que iniciará dia 22 de junho; e às terças e quintas-feiras para o curso de Depilação, que terá início em 18 de junho.

As inscrições estarão abertas online, de 12 a 15 de junho, para o curso de Consultoria de Imagem , e de 12 a 14 de junho para o curso de Depilação , através do aplicativo Colab, que pode ser baixado no Google Play ou na Apple Store.

A confirmação das inscrições, para os candidatos contactados por e-mail ou SMS após a inscrição online, será no dia 17 de junho, das 10h às 18h, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, 139, em Bacaxá (antigo prédio do Free Bank), onde também serão ministradas as aulas. Na ocasião, os candidatos de ambos os cursos deverão estar munidos de RG e CPF (cópias), comprovantes de escolaridade e de residência atualizado, além de 2 fotos 3x4.

Com esses dois novos cursos, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 28, entre preparatórios e de capacitação gratuitos disponibilizados, somente no ano de 2026, para a população de Saquarema, com o intuito de viabilizar trabalho e renda.