Moradores de Saquarema terão mais dois cursos de capacitação gratuitos Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema disponibiliza mais dois cursos de capacitação gratuitos
Cursos de Consultoria de Imagem e de Depilação estão com inscrições abertas até 15 de junho
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Rota de migração de baleias chega à costa de Saquarema
População local e visitantes devem seguir regras de distanciamento para garantir uma boa convivência e a preservação das espécies
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
10ª edição do Moda & Prosa Caipira promete música, gastronomia e tradição em Saquarema
Programação acontece na quinta-feira (18), das 18h às 22h, na Casa do Criador, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, com entrada gratuita
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
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