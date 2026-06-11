10ª edição do Moda & Prosa Caipira promete música, gastronomia e tradição em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
10ª edição do Moda & Prosa Caipira promete música, gastronomia e tradição em Saquarema
Programação acontece na quinta-feira (18), das 18h às 22h, na Casa do Criador, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, com entrada gratuita
10ª edição do Moda & Prosa Caipira promete música, gastronomia e tradição em Saquarema
Programação acontece na quinta-feira (18), das 18h às 22h, na Casa do Criador, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, com entrada gratuita
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
De PL a PT: inauguração de diretório do PSDB reúne diversos políticos em Araruama
Pré-candidatura de Thiago Moura é oficializada em ato com várias lideranças, entre elas, a prefeita Daniela Soares, Eduardo Paes, Diego Quaquá e Murillo Gouvêa
Prefeitura de Saquarema lança 1° edital do Concurso Público 2026
Certame foi dividido em diversas áreas específicas, de acordo com os cargos e setor de atuações
Mês Nacional do Teste do Pezinho: Saiba onde realizar o exame em Saquarema
Avaliação é realizada na Casa da Amamentação e em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município.
Orla de Saquarema concentra grandes atrações do calendário esportivo da cidade
Cidade, que tem um calendário anual estruturado para combater a sazonalidade do turismo litorâneo, passou a apostar também na orla como um promotor de eventos turísticos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.