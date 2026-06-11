10ª edição do Moda & Prosa Caipira promete música, gastronomia e tradição em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

10ª edição do Moda & Prosa Caipira promete música, gastronomia e tradição em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/06/2026 20:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, realizará a 10ª edição do Moda & Prosa Caipira, um evento que já se tornou tradição no município e que reúne cultura, entretenimento e valorização da produção local.

A programação acontece na quinta-feira (18), das 18h às 22h, na Casa do Criador, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior, em Sampaio Corrêa, com entrada gratuita para toda a população.

Nesta edição, o público poderá aproveitar a tradicional Noite dos Caldos, além da Feira da Agricultura Familiar, exposição de artesanato e plantas, gastronomia local e muita música ao vivo. A atração musical da noite será o cantor Júnior Antunes, que levará ao palco grandes sucessos do universo sertanejo.

O evento é uma oportunidade para reunir famílias e amigos em um ambiente acolhedor, fortalecendo as tradições do campo e valorizando os produtores, artesãos e empreendedores locais. Uma noite especial para celebrar a cultura rural, prestigiar os talentos da região e aproveitar o melhor da culinária e da música caipira.