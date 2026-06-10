Saquarema expandido turismo para muito além das competições realizadas no mar - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema expandido turismo para muito além das competições realizadas no marDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2026 22:32

Saquarema - Reconhecida mundialmente como a Capital Nacional do Surfe, a cidade de Saquarema tem expandido com sucesso a sua força turística para muito além das competições realizadas no mar. A orla urbana do município consolidou-se como o cenário principal de grandes atrações que movimentam o ecossistema econômico e o comércio à beira-mar de janeiro a janeiro, transformando a faixa de areia em um polo contínuo de entretenimento e desenvolvimento econômico.

A cidade, que tem um calendário anual estruturado para combater a sazonalidade do turismo litorâneo, passou a apostar também na orla como um promotor de eventos turísticos. Como exemplo, está o Circuito de Futvôlei Team Remo, criado em 2017 e que conta com três etapas anuais. Além da etapa em junho, ocorrida no último final de semana, Saquarema também é casa de uma das fases do Campeonato Brasileiro Profissional de Futevôlei (Open Nacional), ampliando a oferta turística para torneios de vôlei de praia, beach tennis, skimboard e demais modalidades de praia que atraem atletas e torcedores de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro.

O empresário Bruno Carvalho é um dos atletas que compete no torneio de futevôlei Team Remo. Morador de um município vizinho, ele costuma visitar Saquarema para jogar futevôlei e aproveitar as praias e restaurantes: “Na minha visão, o diferencial de Saquarema são as praias, o Mundial de Surf também tem um peso muito grande. E aí quando o turista vem pra Saquarema e conhece bem os cantinhos e restaurantes, fica difícil sair, e querem voltar sempre”, contou.

Os moradores não ficam de fora da competição. No Circuito Team Remo, a divulgação é amplificada por mídias sociais e as vagas podem ser garantidas por pré-torneios classificatórios em centros de treinamento, além de vagas sociais do Viva Mais Esportes, projeto de fomento a atividades físicas da Prefeitura.

Acolhendo visitantes com excelência

“Saquarema é abençoada por suas ondas icônicas, mas a nossa gestão compreendeu que a nossa faixa de areia possui uma vocação turística e econômica imensa, que precisava ser explorada de forma contínua. Ao estruturarmos um calendário de eventos diversificado na orla urbana, garantimos que os hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques permaneçam movimentados durante o ano inteiro. O turismo da areia gera emprego na ponta, distribui renda para as famílias saquaremenses e mostra o potencial da nossa infraestrutura para acolher visitantes de todas as origens com excelência”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.

“O calendário esportivo de Saquarema aumenta a cada ano que passa. Isso é muito bom, né? Quando a gente fala de esporte e saúde junto, a gente tá falando de qualidade de vida. E quando isso acontece em uma cidade maravilhosa como Saquarema, você chega quase à perfeição”, finalizou Bruno.

A consolidação da orla como indutora de turismo e de lazer gera um impacto direto e mensurável na cadeia de serviços locais. De acordo com um dos organizadores do evento Team Remo, cerca de 70% das duplas participantes foram compostas por atletas de fora de Saquarema. Esse fluxo maciço de visitantes de outros municípios ativa diretamente a rede hoteleira, gerando altas taxas de ocupação em pousadas e imóveis de aluguel por temporada, além de impulsionar o faturamento da gastronomia local e do comércio varejista.