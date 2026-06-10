Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá espetáculo de dança flamenca no domingo (14) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá espetáculo de dança flamenca no domingo (14)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2026 22:20

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago receberá no próximo domingo (14), às 17h, em Saquarema, o espetáculo de dança Flamenca “Raízes”.

Através da união da dança e teatro, “Raízes”, busca contar a História da Dança Flamenca, desde suas origens até os dias atuais.

A direção teatral é de Marlíria Flávia C. Da Cunha. A direção geral, de Marluce Fabíola C. Da Cunha. Charles é responsável pela iluminação e Jéssica, pelo cenário. Em cena, estará o Corpo de Baile da Daumas Academia.

“Raízes" tem 2 horas de duração, classificação indicativa livre e os ingressos podem ser adquiridos por R$ 60,00 e R$ 30,00 (meia-entrada) na Daumas Academia (Av. Vila Mar, 276 B - Itaúna), Através do WhatsApp (21) 98500-8739 (Marluce) ou pelo Sympla

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.