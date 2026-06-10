Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá espetáculo de dança flamenca no domingo (14)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculo de dança flamenca neste domingo
Através da união da dança e teatro, "Raízes", busca contar a História da Dança Flamenca, desde suas origens até os dias atuais
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