Saquarema é a única cidade do estado do Rio selecionada para o programa federal Cidades + Inteligentes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema é a única cidade do estado do Rio selecionada para o programa federal Cidades + InteligentesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2026 22:14

Saquarema - O município de Saquarema foi o único do estado fluminense selecionado pelo Ministério das Cidades para integrar o projeto Cidades + Inteligentes entre os 22 municípios escolhidos em todo o país. A iniciativa priorizou cidades de pequeno e médio porte e tem como objetivo apoiar a transformação digital e o desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão urbana.

O passaporte para o grupo restrito foi o amadurecimento dos ativos digitais desenvolvidos pela prefeitura. O principal destaque é o GeoSaquá, plataforma pública que integra informações territoriais, ambientais, urbanísticas e socioeconômicas, permitindo análises estratégicas e subsidiando a tomada de decisões para o planejamento do município.

Na prática, a participação no programa garantirá a Saquarema apoio técnico especializado do Governo Federal e de universidades parceiras para realizar diagnósticos, identificar oportunidades de aprimoramento e estruturar um plano de ação voltado à modernização da gestão pública. O trabalho contemplará temas como transformação digital, integração de dados, inovação na prestação de serviços públicos e fortalecimento da governança urbana.

Além de contribuir para a melhoria dos serviços oferecidos à população, a iniciativa também amplia a capacidade do município de acessar futuras oportunidades de financiamento, cooperação técnica e investimentos voltados para cidades inteligentes e sustentáveis.

Facilitando a vida do cidadão

A Prefeita Lucimar Vidal celebrou o resultado como um marco de gestão. “A escolha de Saquarema mostra que o planejamento baseado em dados não é exclusividade de metrópoles. Desenvolvemos o GeoSaquá para organizar o crescimento e, agora, esse suporte federal vai estruturar um plano de ação robusto para modernizar a gestão, facilitar a vida do cidadão e nos credenciar para captar novos investimentos”, destacou.

A próxima etapa do programa prevê uma imersão da equipe técnica municipal em atividades de diagnóstico e planejamento conduzidas pelo Governo Federal e pelos parceiros da iniciativa. Ao final do processo, será elaborado um plano estratégico contendo recomendações e ações prioritárias para acelerar a transformação digital de Saquarema e potencializar o uso de ferramentas tecnológicas na gestão pública.