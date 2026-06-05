Prefeitura de Saquarema realizará a Olimpíada Estudantil 2026 na próxima semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará a Olimpíada Estudantil 2026 na próxima semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/06/2026 21:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, promoverá, durante o mês de junho, a Olimpíada Estudantil 2026. A cerimônia de abertura da competição acontecerá na próxima segunda-feira (8), a partir das 9 horas, no Centro de Eventos de Saquarema, localizado na Avenida Saquarema, 3.933, no bairro Porto da Roça.

O evento de abertura contará com a presença de autoridades municipais, estudantes-atletas, diretores, professores, técnicos e demais representantes das unidades escolares participantes.

A Olimpíada Estudantil tem como objetivo fortalecer a cultura esportiva no município, promovendo a integração entre as escolas e incentivando a prática esportiva como ferramenta de desenvolvimento educacional, social e pessoal dos estudantes. Para a edição de 2026, os jogos foram reformulados e tiveram suas modalidades ampliadas, oferecendo ainda mais oportunidades de participação aos alunos.

Neste ano, cerca de 3.400 estudantes, com idades entre 12 e 17 anos, representando 26 instituições de ensino das redes municipal, estadual e privada, disputarão partidas coletivas e provas individuais de queimada, handebol, voleibol e futsal, nas categorias masculina e feminina.

De acordo com Patrícia Oliveira, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, a Olimpíada Estudantil vai além da competição esportiva e contribui diretamente para a formação dos jovens. “A Olimpíada Estudantil é um momento muito importante para nossos alunos. Além de incentivar hábitos saudáveis e a prática esportiva, ela promove a integração entre estudantes de diferentes escolas, fortalece valores como respeito, disciplina, trabalho em equipe e contribui para o desenvolvimento integral dos nossos jovens. Estamos muito felizes em proporcionar mais uma edição deste grande evento, que já faz parte do calendário educacional e esportivo de Saquarema”, destacou a Secretária.

Todos os jogos da Olimpíada Estudantil 2026 serão abertos ao público e terão entrada gratuita. Os moradores de Saquarema estão convidados a prestigiar os estudantes-atletas, ocupando as arquibancadas e incentivando os competidores ao longo das disputas. As partidas acontecerão no Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos Magalhães. A programação completa da competição será divulgada pela Prefeitura nos canais oficiais de comunicação.

Histórico de união

Ao longo de sua história, a Olimpíada Estudantil tem contribuído para fortalecer a cultura esportiva em Saquarema, reunindo milhares de alunos em competições que valorizam a convivência, a inclusão e o protagonismo juvenil. Nas edições anteriores, a competição reuniu milhares de estudantes das redes municipal, estadual e privada em modalidades coletivas e individuais, promovendo valores como disciplina, respeito, espírito de equipe e superação.

Em 2019, por exemplo, mais de 2.100 alunos de 24 escolas participaram das disputas, que incluíram modalidades como futsal, vôlei, handebol, natação, atletismo, jiu-jítsu e karatê. Já em 2023, a competição voltou a movimentar as escolas da cidade com provas de atletismo, futsal, handebol, vôlei e queimada, reforçando o compromisso da Prefeitura com o incentivo ao esporte e ao desenvolvimento integral dos estudantes.