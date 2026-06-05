Prefeitura de Saquarema realiza Saquá Fun Fest durante a Copa do Mundo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza Saquá Fun Fest durante a Copa do MundoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/06/2026 21:33

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará o Saquá Fun Fest, um grande evento gratuito que reunirá esporte, música, entretenimento e lazer para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo da FiFA 2026. A estrutura será montada no Campo de Aviação, no Centro da cidade, e contará com telão para transmissão das partidas, praça de alimentação, área kids e uma programação especial de shows com artistas locais e nomes de destaque no cenário nacional.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um espaço alegre e acolhedor para que moradores e visitantes possam viver toda a emoção da Copa do Mundo em clima de confraternização, fortalecendo o sentimento de união e valorizando o turismo e a economia local.

De acordo com Rafael Castro, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a proposta é transformar o evento em um grande ponto de encontro para os torcedores. “Estamos preparando uma estrutura completa para receber moradores e turistas durante os jogos da Seleção Brasileira. O Saquá Fun Fest será muito mais do que um espaço para assistir às partidas. Será um ambiente de convivência, diversão e celebração, reunindo famílias e amigos em torno da paixão pelo futebol. Além disso, o evento fortalece o turismo e movimenta diversos setores da economia local”, destacou o Secretário.

Momento especial

A Prefeita Lucimar Vidal ressaltou a importância de criar um espaço público para que a população possa compartilhar a emoção do maior evento esportivo do planeta. “A Copa do Mundo tem a capacidade de unir pessoas de todas as idades em torno de uma mesma paixão. O Saquá Fun Fest foi pensado para proporcionar esse clima de festa, de torcida e de confraternização que é tão característico dos brasileiros. Além de oferecer lazer gratuito para a população, o evento também movimenta a economia da cidade, gerando oportunidades de trabalho e renda para comerciantes e prestadores de serviços. Será um momento especial para toda a nossa cidade”, afirmou a Prefeita.

A seguir, a programação para os dias de jogos da fase de grupos da Copa do Mundo:

13 de junho (sábado) – Feriado Municipal de Santo Antônio

17h – Pagode do Adame

19h – Jogo da Seleção Brasileira

21h – Di Propósito (previsão)

23h – Ana Clara

19 de junho (sexta-feira)

17h – Índio e a Tribo do Reggae

19h30 – Lance Solto

21h30 – Jogo da Seleção Brasileira

23h30 – Maneva (previsão)

24 de junho (quarta-feira)

17h30 – Vitin (ex-Onze20)

19h – Jogo da Seleção Brasileira

21h30 – Dubdogz

A entrada para o Saquá Fun Fest será gratuita. A Prefeitura de Saquarema divulgará em breve mais informações sobre a estrutura do evento e orientações para o público.