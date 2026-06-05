Tradição dos tapetes de sal mantém viva a fé e a cultura em Saquarema no feriado de Corpus Christi - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Tradição dos tapetes de sal mantém viva a fé e a cultura em Saquarema no feriado de Corpus ChristiDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/06/2026 21:27

Saquarema - No feriado de Corpus Christi, as ruas do Centro de Saquarema ganharam novas cores e significados na quinta-feira (4). Dezenas de voluntários se reuniram para confeccionar os tradicionais tapetes de sal, uma manifestação de fé que atravessa gerações e faz parte da identidade cultural do município.

A Paróquia Nossa Senhora de Nazareth, com o apoio da Prefeitura de Saquarema, promoveu a celebração de Corpus Christi com a participação da comunidade. A confecção dos tradicionais tapetes de sal reuniu fiéis e voluntários em um grande momento de fé, arte e solidariedade. Após a produção dos tapetes, a programação seguiu com missa campal e procissão pelas ruas do Centro da cidade.

Um pouco de história

O historiador Caio Andrade conta que a tradição teve início na década de 1990 e se consolidou ao longo dos anos como uma das mais importantes expressões religiosas da cidade. Inspirada em costumes trazidos pelos colonizadores portugueses ao Brasil, a celebração de Corpus Christi é marcada pela confecção de tapetes que servem de caminho para a procissão do Santíssimo Sacramento. Os desenhos costumam retratar símbolos da fé cristã, passagens bíblicas e elementos ligados à Eucaristia.

Diferentemente de outras cidades brasileiras, onde são utilizados materiais como serragem, flores e areia colorida, os tapetes passaram a ser confeccionados com sal, matéria-prima abundante na região. O costume transformou-se em uma marca local e ajudou a diferenciar a celebração saquaremense de outras realizadas pelo país.

Com o passar dos anos, a tradição enfrentou desafios. De acordo com o historiador, pouco antes da pandemia de Covid-19 houve um enfraquecimento da prática original pela dificuldade em encontrar sal e os tapetes passaram a ser produzidos principalmente com TNT (tecido não tecido). Embora os desenhos continuassem presentes, parte da característica histórica da celebração acabou sendo deixada de lado.

Foi nesse contexto que surgiu um movimento para resgatar a tradição dos tapetes de sal. O esforço envolveu a conscientização sobre a importância cultural da celebração e o incentivo à participação popular. O resultado pôde ser visto nos anos seguintes. Aos poucos, os tapetes voltaram a ser confeccionados com sal colorido, devolvendo às ruas do Centro o aspecto que fez parte da memória afetiva de muitos moradores. Mais do que uma manifestação religiosa, a produção dos tapetes tornou-se um momento de encontro entre diferentes gerações.

A preparação começa na noite de quarta-feira e segue durante toda a madrugada. Enquanto a cidade dorme, voluntários se organizam para desenhar, delimitar espaços e espalhar cuidadosamente o sal colorido pelas ruas. O trabalho exige dedicação, planejamento e cooperação. Em poucas horas, as vias centrais se transformam em verdadeiras galerias de arte a céu aberto, reunindo imagens religiosas e mensagens de fé.

Além do valor espiritual, a tradição também desempenha um importante papel na preservação da memória local. Ao participar da confecção dos tapetes, crianças e jovens têm a oportunidade de conhecer uma prática transmitida por seus pais e avós, garantindo que o costume continue vivo para as futuras gerações.

“A tradição está atrelada diretamente com o sentimento de pertencimento. Nossas lembranças afetivas da infância e percebemos que a sociedade hoje está cada vez mais individual. Nossa ideia é resgatar essa tradição e incentivar esse sentimento de comunidade. Essa festa ultrapassa o sentido religioso, se torna cultural e faz parte da identidade do povo de Saquarema”, afirmou Caio.

Celebração de Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi em Saquarema contou com cerca de 150 tradicionais tapetes de sal, e a programação incluiu missa campal e procissão. Os tapetes ficaram prontos e abertos para visitação a partir das 12h, no trecho que vai da Praça do Coração até a Capela São João Batista, passando pelas ruas Doutor Luiz Januário e Coronel Madureira.

A Missa Campal aconteceu às 16h, na Praça do Coração, abaixo da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazareth. Após a celebração, os fiéis seguiram em procissão pelos tradicionais tapetes de sal até a Capela São João Batista, onde foi realizada a bênção do Santíssimo Sacramento.

Além das atividades religiosas, os organizadores também promoveram arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social.