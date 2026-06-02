Programa Municipal de Tabagismo de Saquarema alcança 80% de sucesso no combate ao cigarro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Programa Municipal de Tabagismo de Saquarema alcança 80% de sucesso no combate ao cigarroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 02/06/2026 19:40

Saquarema - Nos últimos dois anos, mais de 800 pessoas passaram pelo Programa Municipal de Controle e Tratamento de Tabagismo, em Saquarema, que registra uma taxa de sucesso de 80% entre os participantes.

Uma dessas histórias é a de Luciana Menezes. Fumante por quase 30 anos, ela já havia tentado abandonar o cigarro diversas vezes por conta própria, mas sempre acabava recaindo. “Por incrível que pareça, o cigarro dá uma sensação de bem-estar. Você acha que ele ajuda a relaxar, mas, na verdade, apenas mascara aquilo que você sente e não consegue colocar para fora”, relata.

O programa

Ao ingressar no programa, os pacientes passam por uma triagem que avalia fatores como o grau de dependência à nicotina e o histórico de saúde. Em seguida, iniciam quatro sessões semanais de abordagem cognitivo-comportamental, realizadas individualmente ou em grupo.

O tratamento oferece acompanhamento integral de uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, educador físico e fisioterapeuta. Os participantes também têm acesso a terapias complementares, como auriculoterapia e acupuntura. Quando necessário, são disponibilizados gratuitamente medicamentos, incluindo adesivos de nicotina e ansiolíticos.

O instrutor esportivo Marcio Reis, que está sem fumar há 18 meses, destaca a importância do acolhimento recebido durante o processo. “Conheci pessoas que precisavam parar de fumar para sobreviver. Perceber que eu não estava sozinho fez toda a diferença”, conta.

Para ser atendido

Segundo a coordenadora do programa, Patrícia Costa, um dos principais desafios é combater a percepção de que o tabagismo é apenas um hábito socialmente aceito. “Muitas pessoas só procuram ajuda quando precisam fazer uma cirurgia ou já enfrentam algum problema de saúde. Nosso objetivo é mostrar que o tabagismo é uma doença e que não deve ser normalizado”, afirma.

O atendimento é realizado por demanda espontânea, sem necessidade de encaminhamento médico. Para participar, basta apresentar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

O Programa Municipal de Tabagismo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Professor Souza, 11, em Bacaxá. Informações podem ser obtidas no local ou pelo WhatsApp (22) 99273-4839.