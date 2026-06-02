Programa Municipal de Tabagismo de Saquarema alcança 80% de sucesso no combate ao cigarroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Programa de Tabagismo de Saquarema alcança 80% de sucesso entre os participantes
Tratamento oferece acompanhamento integral de uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, educador físico e fisioterapeuta
Programa de Tabagismo de Saquarema alcança 80% de sucesso entre os participantes
Tratamento oferece acompanhamento integral de uma equipe multidisciplinar formada por médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, educador físico e fisioterapeuta
Fábio do Pastel recebe ministro de Lula e discute demandas da pesca regional
Encontro reuniu ainda secretários, técnicos da área, pescadores e lideranças da região. Entre os presentes, o secretário de Agricultura de Araruama, André Mônica, que representou a prefeita Daniela Soares (PL)
Serginho ganha espaço na Alerj e leva demandas ao debate da LDO estadual
Prefeito de Cabo Frio classifica audiência como histórica e, no mesmo dia, acompanha o início de obras em Maria Joaquina
Professores da rede municipal participam de encontro formativo sobre autismo em Saquarema
Encontro buscou ampliar o olhar dos profissionais sobre a importância de uma educação cada vez mais acessível, empática e inclusiva
Saquarema sediou Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Rio de Janeiro
Encontro reuniu gestores públicos, conselheiros municipais de educação, especialistas, profissionais da educação e representantes da sociedade civil
Parceria entre Saquarema e WSL impulsiona em 142% o impacto econômico do mundial de surfe
Edição de 2025 movimentou R$ 179 milhões na economia local e gerou um PIB de R$ 177 milhões para a região, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior
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