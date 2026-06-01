Parceria entre Prefeitura de Saquarema e WSL gera crescimento histórico de 142% no impacto econômico do mundial de surfe - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Parceria entre Prefeitura de Saquarema e WSL gera crescimento histórico de 142% no impacto econômico do mundial de surfeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/06/2026 22:23

Saquarema - Em junho, Saquarema voltará a ser o centro das atenções do esporte global. O município se prepara para receber a sua 4ª edição da etapa do circuito mundial da World Surf League (WSL), evento que já se consolidou como o principal ativo do calendário turístico e esportivo da cidade. Ao lado de outras atrações esportivas sediadas por Saquarema, o campeonato ajudou a construir a imagem do município como capital brasileira dos esportes.

De acordo com o relatório de impacto econômico realizado pela consultoria EY, as políticas públicas de incentivo ao turismo de eventos na cidade vêm colhendo frutos históricos. A edição de 2025 movimentou R$ 179 milhões na economia local e gerou um PIB de R$ 177 milhões para a região, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. O avanço reforça uma curva impressionante: entre 2022 e 2025, o impacto econômico na cidade saltou 142%, consolidando o evento em Saquarema como o maior do surfe mundial pelo quarto ano consecutivo.

No ano passado, as ações de infraestrutura e segurança da Prefeitura garantiram o acolhimento de cerca de 410 mil pessoas na Praia de Itaúna ao longo dos 11 dias de programação, registrando 100% de ocupação na rede hoteleira do município e de cidades vizinhas.

Reflexo no bolso do cidadão

“A parceria entre Saquarema e a WSL mostra como o esporte pode transformar realidades. Receber uma etapa do mundial de surfe é motivo de orgulho para nossa cidade, que hoje está definitivamente inserida no cenário internacional. O mundial movimenta a economia, gera empregos, atrai turistas e fortalece o comércio local. É um evento que envolve toda a cidade e apresenta para o mundo o melhor que Saquarema tem a oferecer”, destaca a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

O sucesso do evento reflete diretamente no bolso do cidadão saquaremense. Em 2025, a operação do campeonato foi responsável pela geração de 2.665 empregos diretos e pela distribuição de R$ 93 milhões em renda para as famílias da região, injetando recursos diretamente no comércio de bairro, no setor de serviços e nos trabalhadores do turismo local.

Para o presidente da WSL na América Latina, Ivan Martinho, o suporte do município é a chave para esse sucesso. “A etapa do Mundial de Surfe é um sucesso esportivo, um motor econômico e social para Saquarema e para toda a Região dos Lagos, além de uma vitrine global para marcas e para o Brasil. Os resultados das últimas edições mostram um crescimento consistente e sustentável”, afirma o executivo.

Esporte de elite e entretenimento

O investimento de Saquarema na ampliação do calendário cultural durante o evento também tem sido um diferencial estratégico. Em 2025, a cidade sediou o festival Sun, Sound & Soul, que antecipou a chegada dos turistas e aumentou o tempo de permanência do público no município com shows de Filipe Ret, Toni Garrido e Gabi Melim. Para 2026, a Prefeitura apoia a expansão desse ecossistema com o lançamento do WSL Sunset, que já tem confirmados shows de Cidade Negra, Veigh e Buchecha, prometendo movimentar a Arena Itaúna antes mesmo do início das baterias no mar.

A combinação de esporte de elite e entretenimento reafirma o sucesso de Saquarema na gestão de grandes eventos, posicionando a cidade como referência em desenvolvimento social e turismo. O campeonato mundial é o destaque de um planejamento ainda maior para 2026, ano em que o município projeta sediar 60 eventos de diversos segmentos, entre esportivos, musicais e religiosos, garantindo movimentação turística e cultural em todas as estações.