Professores da rede municipal de Saquarema participam de encontro formativo sobre autismo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Professores da rede municipal de Saquarema participam de encontro formativo sobre autismoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/06/2026 22:33

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, promoveu, no dia 26 de maio, no Centro de Eventos Saquarema, um encontro formativo voltado aos professores da rede municipal de ensino participantes da formação da Metodologia CDRA.

O encontro

A programação contou com uma roda de conversa sobre o autismo, mediada por especialistas, proporcionando um momento de reflexão, diálogo e troca de experiências sobre inclusão, acolhimento e práticas pedagógicas direcionadas aos estudantes neurodivergentes. O encontro buscou ampliar o olhar dos profissionais sobre a importância de uma educação cada vez mais acessível, empática e inclusiva.

A noite também foi marcada pela apresentação da peça teatral “O Mundo de Gael”, produção vinda especialmente de São Paulo para o município. De forma sensível e educativa, o espetáculo abordou temas relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando aspectos como empatia, convivência e inclusão no ambiente escolar.

A ação integrou as atividades da formação da Metodologia CDRA (Classificação Digital para Reenquadramento de Aprendizagem), fortalecendo a qualificação dos profissionais da educação e incentivando a construção de estratégias pedagógicas voltadas à diversidade e ao desenvolvimento integral dos estudantes.

Mais do que um momento de aprendizado, o encontro proporcionou escuta, sensibilização e troca entre os educadores, reforçando a importância de construir, diariamente, um ambiente escolar mais acolhedor, respeitoso e preparado para atender às diferentes necessidades dos alunos.