Saquarema sediou Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema sediou Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Rio de Janeiro
Encontro reuniu gestores públicos, conselheiros municipais de educação, especialistas, profissionais da educação e representantes da sociedade civil
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