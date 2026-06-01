Saquarema sediou Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema sediou Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/06/2026 22:28

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, sediou, nos dias 20 e 21 de maio, no Centro de Eventos Saquarema, o XXVI Seminário Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio de Janeiro (UNCME-RJ).

Com o tema “A articulação entre o PNE e os PMEs: desafios e perspectivas dos Planos Decenais de Educação para a próxima década”, o encontro reuniu gestores públicos, conselheiros municipais de educação, especialistas, profissionais da educação e representantes da sociedade civil para debater políticas públicas educacionais, planejamento e o fortalecimento da gestão democrática da educação.

A programação contou com solenidade oficial de abertura, participação de autoridades e palestra magna ministrada pela conselheira Maria de Nazaré Alexandre, vice-presidenta da UNCME Região Norte, abordando o papel estratégico dos Conselhos Municipais de Educação no monitoramento dos Planos Municipais de Educação e na governança educacional.

Talentos locais

O seminário também foi marcado por apresentações culturais que valorizaram os talentos locais e os projetos desenvolvidos na rede municipal, com destaque para o Coral do CIEP Brizolão 258 Astrogildo Pereira, o Ballet Municipal de Saquarema e os alunos do projeto Escola Ativa, das unidades C.M.E. Padre Manuel e E.M. Edilson Vignoli.

Ao longo dos dois dias, o encontro promoveu reflexões sobre os desafios e perspectivas dos planos decenais de educação, incentivando a troca de experiências entre os municípios fluminenses e fortalecendo o diálogo sobre estratégias para a melhoria da educação pública.

Ao sediar o seminário, Saquarema reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das políticas educacionais, a valorização da gestão democrática e a construção de uma educação cada vez mais participativa, planejada e conectada aos desafios do futuro.