Educação de Jovens e Adultos em Saquarema está entre as melhores do Brasil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Educação de Jovens e Adultos em Saquarema está entre as melhores do Brasil Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/06/2026 21:39

Saquarema - A rede municipal da EJA de Saquarema está entre as 20 do país que receberão a Medalha Paulo Freire, uma honraria destinada a iniciativas de destaque na área de alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Agora, Saquarema faz parte de uma seleta lista de municípios que tiveram seu trabalho, nessa área, reconhecido na edição 2026 da premiação.