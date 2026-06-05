Educação de Jovens e Adultos em Saquarema está entre as melhores do Brasil Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Ao todo, 764 secretarias municipais e 3 estaduais de todo o país participaram da seleção, promovida pelo Ministério da Educação – MEC. O resultado levou em conta critérios como articulação para a continuidade dos estudos, formação continuada de educadores e estratégias de combate à evasão escolar. No Estado do Rio de Janeiro, apenas Saquarema e Maricá receberão a medalha.
Conquista de todos
“É um orgulho imenso saber que Saquarema foi reconhecida por suas ações na EJA. Essa é uma conquista de todas as pessoas que trabalham na educação de jovens e adultos, incluindo os professores e, claro, os próprios alunos. Também é mais uma prova de que, aqui, trabalhamos para oferecer o que há de melhor na educação, não importando a idade dos estudantes”, comemorou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.
De 2021 a 2025, o número de matrículas na EJA da rede municipal de Saquarema saltou 126%, de 630 para 1.424 inscritos. No mesmo período, houve uma diminuição de 24,9% no EJA da rede pública do Brasil e de 31,6% na EJA da rede pública do Estado do Rio.
Uma das razões para o crescimento do número de alunos na EJA de Saquarema é o estímulo para os estudantes permanecerem na escola. O Cartão Moeda Social Saquá é um exemplo dessa política, com o pagamento de um benefício mensal para alunos da EJA em situação de vulnerabilidade.
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