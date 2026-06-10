Saquarema recebeu pesquisadores para uma visita técnica ao Sítio Arqueológico do Sambaqui da Beirada - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema recebeu pesquisadores para uma visita técnica ao Sítio Arqueológico do Sambaqui da BeiradaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2026 22:26

Saquarema - A cidade de Saquarema recebeu na última semana pesquisadores do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para uma visita técnica ao Sítio Arqueológico do Sambaqui da Beirada, em Barra Nova. Durante dois dias, os cientistas se reuniram com técnicos da Prefeitura de Saquarema para a catalogação de artefatos pré-históricos, que vão fazer parte da exposição a ser inaugurada em breve no espaço.