Prefeitura de Saquarema lança 1° edital do Concurso Público 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema lança 1° edital do Concurso Público 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2026 22:43

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema torna público o primeiro edital do Concurso Público 2026. Muito aguardado pelos candidatos, o certame foi dividido em diversas áreas específicas, de acordo com os cargos e setor de atuações.

O primeiro edital a ser divulgado é o da Educação. Com 1.268 vagas, há oportunidades para Professor Docente-1 (488 vagas), Professor de Atendimento Educacional Especializado (20 vagas), Professor Docente-2 Ciências (20 vagas), Professor Docente-2 Estudos Turísticos (20 vagas), Auxiliar de Educação Infantil (120 vagas), Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência (600 vagas). Os salários variam de R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34 e as provas, que serão aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, acontecerão nos dias 30 de agosto e 13 de setembro, conforme o cargo.

“Optamos por dividir os editais e priorizar a Educação com o intuito de atender às demandas do próximo ano letivo. A expectativa é de que os editais, que contemplarão os cargos das áreas de saúde e segurança, sejam publicados nos próximos meses”, afirmou o Presidente da Comissão do Concurso e Secretário Municipal de Administração, Hailson Alves Ramalho.

Concurso reforça atratividade do serviço público municipal

Os concursos públicos realizados pela Prefeitura de Saquarema têm apresentado grande procura por parte da população. O último certame realizado no ano de 2022 para preenchimento de vagas efetivas teve, de acordo com dados da banca organizadora, mais de 60 mil candidatos realizando, durante três finais de semana, as provas nos municípios de Saquarema, Maricá e Rio de Janeiro. Só em Saquarema, os dias de prova movimentaram 50 mil candidatos. Em 2022, o Município ofereceu 1.344 vagas de provimento efetivo, com grande procura por parte da população. Os cargos oferecidos no edital da Educação foram os que apresentaram a maior procura.

“Os números de candidatos demonstraram a credibilidade que o Município possui. A pessoa que faz concurso público busca a estabilidade do emprego e a certeza de trabalhar para o crescimento da nossa cidade. Aqui em Saquarema, valorizamos o nosso servidor público pois é ele quem trabalha, diariamente, para que nossas ações, projetos, obras e investimentos possam trazer mais qualidade de vida para a população. Temos a certeza de que este será mais um grande concurso, com grande procura e número de inscritos”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

Informações do edital

Para consultar a íntegra do Edital 001/2026 – Educação e os demais anexos, os interessados devem acessar o link

Todas as informações sobre inscrições, taxas e demais procedimentos poderão ser obtidas na página do Concurso de Saquarema no site do IBAM . No Portal da Prefeitura, estarão disponíveis todos os documentos relativos a Editais e demais publicações oficiais do concurso.

Novas etapas em breve

Além do edital da Educação, serão publicados outros três editais destinados às áreas da Saúde e da Segurança. De acordo com o Município, 526 vagas de nível médio serão ofertadas para os seguintes cargos: Agente de Combate às Endemias (84 vagas); Agente Comunitário de Saúde (133 vagas); Agente de Defesa Civil (20 vagas); Agente de Trânsito (100 vagas); Guarda-Vidas (80 vagas); Guarda Ambiental (9 vagas) e Guarda Municipal (100 vagas).