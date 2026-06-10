Mês Nacional do Teste do Pezinho traz luz à importância do exame - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mês Nacional do Teste do Pezinho traz luz à importância do exame Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/06/2026 22:38

Saquarema - O Mês Nacional de Conscientização da Triagem Neonatal, o teste do pezinho, é celebrado em junho e traz luz à importância do exame na identificação precoce de doenças em recém-nascidos. Em Saquarema, a avaliação é realizada na Casa da Amamentação e em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município.

A recomendação de profissionais de saúde é que o teste seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê e a coleta nunca deve ser feita antes de 48 horas de vida para garantir resultados precisos. Entre as doenças identificáveis estão: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, distúrbios graves do sangue e das hemácias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita.

Denyse dos Santos Gomes, de 37 anos, é mãe das gêmeas Antonela e Clarisse, que nasceram em 23 de maio. As meninas foram levadas no quarto dia de vida para a realização do teste do pezinho na Casa da Amamentação. “A experiência foi ótima, fomos muito bem atendidas pela equipe. Esse teste é muito importante para descartar qualquer tipo de doença que elas possam ter”, relata Denyse.

Descentralizando a saúde

“Cuidar da nossa população significa, antes de tudo, proteger o futuro das nossas crianças. O Teste do Pezinho é um direito fundamental e um ato de amor que pode mudar o destino de uma vida. Em Saquarema, trabalhamos incansavelmente para descentralizar a saúde e garantir que toda mãe, em qualquer bairro, tenha acesso a um exame rápido, gratuito e de qualidade perto de casa”, afirmou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

As unidades de Estratégia da Saúde da Família de Saquarema funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Localizada na Rua Tertuliano Pereira, 147, em Bacaxá, a Casa de Amamentação está aberta para atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e a realização do teste na unidade ocorre de segunda a sexta, de 9 às 11h, para garantir que as amostras sejam coletadas totalmente secas.

Para realizar o exame, o responsável deve apresentar a certidão de nascimento da criança, Cartão Nacional de Saúde (cartão SUS) e caderneta de saúde da criança.