Mês Nacional do Teste do Pezinho traz luz à importância do exame Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Mês Nacional do Teste do Pezinho: Saiba onde realizar o exame em Saquarema
Avaliação é realizada na Casa da Amamentação e em todas as Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município.
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Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculo de dança flamenca neste domingo
Através da união da dança e teatro, "Raízes", busca contar a História da Dança Flamenca, desde suas origens até os dias atuais
Saquarema é a única cidade do estado selecionada para o programa federal Cidades + Inteligentes
Iniciativa priorizou cidades de pequeno e médio porte. Objetivo é apoiar a transformação digital e o desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão urbana
Após sucesso do aniversário da cidade, Fabinho Costa inicia planejamento da FLIG 2026
Reunião do prefeito com comandantes da PM reforçou o alinhamento para garantir segurança e estrutura na próxima edição da Feira Literária
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