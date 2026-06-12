História de amor que levou uma família de Brasília para SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Foi por amor que a brasiliense Rebeca Melo decidiu deixar para trás a rotina em Brasília para começar uma nova vida em Saquarema ao lado de Maycon Ramos. O casal se conheceu pela internet e, após um período de relacionamento à distância, tomou uma decisão que mudaria completamente seu caminho.
“Foi uma decisão muito difícil, muito pensada e planejada. Eu fazia faculdade, trabalhava, tinha família, amigos e toda uma história consolidada. Abrir mão disso para começar do zero em uma cidade onde eu não conhecia ninguém além do Maycon foi um grande desafio”, relembra Rebeca.
A mudança trouxe inseguranças, mas também expectativas. Ao chegar à cidade pela primeira vez, ela se encantou logo nos primeiros momentos.
“Quando passamos pela orla e vi aquele mar lindo e claro, fiquei muito empolgada. As casas coloridas, os portões baixos e o clima tranquilo me passaram uma sensação de férias e alegria”, conta.
Maycon também lembra da responsabilidade assumida naquele momento. “No começo passou muito a sensação de ‘será que vai dar certo?’. Ela literalmente saiu de Brasília para viver tudo isso comigo aqui”, diz.
Com o passar do tempo, a adaptação aconteceu naturalmente. Novas amizades, memórias e experiências transformaram Saquarema em muito mais do que a cidade de um dos dois.
“Passou a ser meu lar quando as coisas começaram a se consolidar. Hoje vivo com a calma e a tranquilidade que Saquarema proporciona”, afirma Rebeca.
Mas a história não parou por aí. Quando familiares vieram de Brasília para visitá-la, acabaram se apaixonando pela cidade. Aos poucos, outros membros da família também decidiram trocar a capital federal pelo litoral fluminense.
“A cidade nos deu qualidade de vida, natureza, praia, calor humano e a possibilidade de estarmos sempre reunidos. Foi isso que conquistou todos nós”, explica.
Para Maycon, o segredo está na simplicidade do cotidiano. “A tranquilidade daqui faz você desacelerar. Acho que foi isso que conquistou todo mundo.”
Hoje, cerca de quatro anos depois da mudança, a família vive reunida em Saquarema. Um desfecho que parecia improvável quando o relacionamento ainda acontecia apenas pela internet.
“Se alguém dissesse lá no começo que toda a família estaria vivendo feliz em Saquarema, eu não acreditaria”, admite Rebeca.
“Nem eu. Se falassem que ela largaria Brasília para viver aqui comigo, eu não acreditaria.”, Maycon concorda.
Enquanto a cidade se prepara para celebrar Santo Antônio, a história do casal mostra que, para além da tradição religiosa, o santo conhecido por unir corações continua inspirando encontros, novos começos e histórias que transformam vidas.
Programação de Santo Antônio
A Trezena de Santo Antônio está sendo realizada desde 31 de maio e seguirá até 12 de junho, com 13 dias consecutivos de oração e preparação espiritual. Já a programação cultural vem acontecendo desde o dia 7 e prosseguirá com atrações para toda a família. A abertura foi marcada pelo tradicional Almoço de Santo Antônio, pela Procissão Luminosa e por apresentações musicais de Bianca Dalgobbo, Tuta e Erica Vidal. No Dia dos Namorados, 12 de junho, haverá a Santa Missa, com bênção aos casais, seguida de show com Jeferson & Daniel.
No dia 13 de junho, dedicado ao padroeiro, a programação contará com Alvorada, missas, procissão, Santa Missa Solene, almoço festivo, show de prêmios, queima de fogos e apresentações musicais. O encerramento das festividades, dia 14, terá o 1º Passeio Ciclístico de Santo Antônio, além de café da manhã para os participantes, missas, apresentação do Arraial do Grupo Jovem e shows de Ana Clara e Douglas Kali e Banda.
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