História de amor que levou uma família de Brasília para Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

História de amor que levou uma família de Brasília para SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/06/2026 21:44

Saquarema - Entre missas, procissões, apresentações culturais e shows, a tradicional Festa de Santo Antônio promete reunir moradores e visitantes em Bacaxá, de 12 a 14 de junho. Padroeiro do distrito e conhecido popularmente como o santo casamenteiro, Santo Antônio também inspira histórias de amor como a que ajudou a mudar o destino de uma família inteira.

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Foi por amor que a brasiliense Rebeca Melo decidiu deixar para trás a rotina em Brasília para começar uma nova vida em Saquarema ao lado de Maycon Ramos. O casal se conheceu pela internet e, após um período de relacionamento à distância, tomou uma decisão que mudaria completamente seu caminho.“Foi uma decisão muito difícil, muito pensada e planejada. Eu fazia faculdade, trabalhava, tinha família, amigos e toda uma história consolidada. Abrir mão disso para começar do zero em uma cidade onde eu não conhecia ninguém além do Maycon foi um grande desafio”, relembra Rebeca.A mudança trouxe inseguranças, mas também expectativas. Ao chegar à cidade pela primeira vez, ela se encantou logo nos primeiros momentos.“Quando passamos pela orla e vi aquele mar lindo e claro, fiquei muito empolgada. As casas coloridas, os portões baixos e o clima tranquilo me passaram uma sensação de férias e alegria”, conta.Maycon também lembra da responsabilidade assumida naquele momento. “No começo passou muito a sensação de ‘será que vai dar certo?’. Ela literalmente saiu de Brasília para viver tudo isso comigo aqui”, diz.Com o passar do tempo, a adaptação aconteceu naturalmente. Novas amizades, memórias e experiências transformaram Saquarema em muito mais do que a cidade de um dos dois.“Passou a ser meu lar quando as coisas começaram a se consolidar. Hoje vivo com a calma e a tranquilidade que Saquarema proporciona”, afirma Rebeca.Mas a história não parou por aí. Quando familiares vieram de Brasília para visitá-la, acabaram se apaixonando pela cidade. Aos poucos, outros membros da família também decidiram trocar a capital federal pelo litoral fluminense.“A cidade nos deu qualidade de vida, natureza, praia, calor humano e a possibilidade de estarmos sempre reunidos. Foi isso que conquistou todos nós”, explica.Para Maycon, o segredo está na simplicidade do cotidiano. “A tranquilidade daqui faz você desacelerar. Acho que foi isso que conquistou todo mundo.”Hoje, cerca de quatro anos depois da mudança, a família vive reunida em Saquarema. Um desfecho que parecia improvável quando o relacionamento ainda acontecia apenas pela internet.“Se alguém dissesse lá no começo que toda a família estaria vivendo feliz em Saquarema, eu não acreditaria”, admite Rebeca.“Nem eu. Se falassem que ela largaria Brasília para viver aqui comigo, eu não acreditaria.”, Maycon concorda.Enquanto a cidade se prepara para celebrar Santo Antônio, a história do casal mostra que, para além da tradição religiosa, o santo conhecido por unir corações continua inspirando encontros, novos começos e histórias que transformam vidas.A Trezena de Santo Antônio está sendo realizada desde 31 de maio e seguirá até 12 de junho, com 13 dias consecutivos de oração e preparação espiritual. Já a programação cultural vem acontecendo desde o dia 7 e prosseguirá com atrações para toda a família. A abertura foi marcada pelo tradicional Almoço de Santo Antônio, pela Procissão Luminosa e por apresentações musicais de Bianca Dalgobbo, Tuta e Erica Vidal. No Dia dos Namorados, 12 de junho, haverá a Santa Missa, com bênção aos casais, seguida de show com Jeferson & Daniel.No dia 13 de junho, dedicado ao padroeiro, a programação contará com Alvorada, missas, procissão, Santa Missa Solene, almoço festivo, show de prêmios, queima de fogos e apresentações musicais. O encerramento das festividades, dia 14, terá o 1º Passeio Ciclístico de Santo Antônio, além de café da manhã para os participantes, missas, apresentação do Arraial do Grupo Jovem e shows de Ana Clara e Douglas Kali e Banda.