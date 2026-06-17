Centro de Capacitação de Saquarema abre inscrições para cursos gratuitos Divulgação/Prefeitura de Saquarema
As inscrições serão realizadas de 19 a 22 de junho, por meio do aplicativo Colab, e contemplam vagas para os cursos de Mecânico de Ciclo Otto, Eletricista de Automóveis, Modelista e Pizzaiolo. As aulas terão início no dia 06 de julho e serão ministradas de segunda a sexta-feira, combinando conteúdos técnicos específicos de cada profissão com atividades voltadas ao desenvolvimento humano, fortalecendo competências pessoais e profissionais dos participantes.
Após a inscrição, os candidatos deverão realizar a confirmação presencial da matrícula nos dias 25 e 26 de junho, na secretaria do Centro de Capacitação, que funciona na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo, das 8h às 20h, no Polo de Bacaxá. Para efetivar a matrícula, será necessário apresentar duas fotos 3×4, cópias do RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.
Os cursos
Entre as oportunidades oferecidas está o curso de Mecânico de Ciclo Otto, destinado a pessoas com idade mínima de 18 anos e escolaridade a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. Com carga horária de 300 horas e 20 vagas disponíveis, as aulas acontecerão no turno da tarde, na Carreta de Capacitação instalada na Avenida Saquarema, nº 1293, em Porto da Roça, ao lado do Centro de Eventos. Inscrições pelo link.
Também será oferecido o curso de Eletricista de Automóveis, voltado para candidatos com idade mínima de 18 anos e escolaridade mínima correspondente ao 5º ano do Ensino Fundamental. A formação terá carga horária de 200 horas, contará com 16 vagas e será realizada no período da manhã, também na Carreta de Capacitação em Porto da Roça. Inscrições através do link.
Na área de confecção e moda, os moradores poderão se inscrever no curso de Modelista, que será ministrado na unidade localizada na Rua Tia Mello, nº 25, no bairro São Geraldo. A capacitação exige idade mínima de 18 anos e escolaridade a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. Com carga horária de 276 horas, o curso será realizado no turno da tarde e disponibilizará 20 vagas. Inscrições por intermédio do link.
Já para quem deseja ingressar no segmento de gastronomia, a oportunidade é o curso de Pizzaiolo, destinado a candidatos com idade mínima de 16 anos e escolaridade a partir do 5º ano do Ensino Fundamental. A formação terá carga horária de 200 horas, será realizada no período noturno e contará com 20 vagas. As aulas também ocorrerão na unidade de São Geraldo. Inscrições no link.
Com estes, são 32 os cursos gratuitos oferecidos, em 2026, pela Prefeitura de Saquarema. As capacitações integram a política municipal de qualificação profissional, que busca promover a geração de emprego, renda e novas perspectivas de crescimento para os moradores. Ao oferecer cursos alinhados às demandas do mercado, a iniciativa fortalece a formação de mão de obra qualificada e amplia as oportunidades de desenvolvimento econômico e social no município.
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