Saquarema participou do II Seminário do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea Divuklgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema participa de seminário regional sobre ampliação do acesso à saúde especializada
Encontro reuniu gestores e profissionais da área da saúde de diversos municípios da região para debater o programa Agora Tem Especialista e estratégias para o SUS
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Fabinho Costa endurece discurso e abre processo contra a Enel em Iguaba Grande
Medida foi anunciada após queda de dois postes na mesma rua e aponta risco à segurança da população
Dr Serginho usa clima de Copa para embalar obras em Tamoios
Em vídeo nas redes sociais, prefeito aparece na lama da Rua do DPO e destaca drenagem como etapa decisiva antes do asfaltamento
Marcelo Magno destaca políticas educacionais durante Jornada das Infâncias
Prefeito acompanhou a terceira edição da Jornada das Infâncias, que trouxe iniciativas voltadas ao desenvolvimento infantil, inclusão e novas metodologias pedagógicas
Caravana Nossa Gente chega a Macaé para fortalecer o diálogo, a escuta e a valorização das culturas tradicionais
Lideranças, representantes do poder público, educadores, religiosos e membros da sociedade civil participam do encontro
Junho Violeta: Centro Dia se consolida como rede de proteção aos idosos em Saquarema
Centro Dia tem como objetivo impedir o isolamento social e proporcionar proteção e convivência para a terceira idade durante o dia, servindo de suporte para as famílias
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