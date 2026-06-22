Saquarema participou do II Seminário do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea - Divuklgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema participou do II Seminário do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea Divuklgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/06/2026 16:42

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, participou do II Seminário do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI), realizado na quinta-feira (18), em Armação dos Búzios. O encontro, promovido pelo Núcleo de Apoio à Gestão (NAG), reuniu gestores e profissionais da área da saúde de diversos municípios da região para debater o programa Agora Tem Especialista e estratégias voltadas ao fortalecimento da assistência especializada no Sistema Único de Saúde (SUS).

O seminário foi uma importante oportunidade para troca de experiências, atualização de conhecimentos e alinhamento de ações que contribuam para ampliar o acesso da população a consultas, exames e atendimentos especializados, tornando o cuidado em saúde cada vez mais eficiente e humanizado.

Melhorias nos serviços

Representando Saquarema, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde acompanhou as discussões e apresentações técnicas, reforçando o compromisso do município com a busca constante por melhorias nos serviços oferecidos à população.

Mais do que um encontro de gestores, o seminário destacou a importância do trabalho integrado entre os municípios para enfrentar desafios comuns e construir soluções que impactem positivamente a vida das pessoas. A troca de experiências e boas práticas fortalece a rede de atenção à saúde e contribui para um atendimento mais ágil, acolhedor e resolutivo.

A participação de Saquarema em eventos como este reafirma o compromisso da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde com a qualificação dos serviços públicos, a inovação na gestão e a promoção de uma saúde cada vez mais acessível para todos os cidadãos.