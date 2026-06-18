Oficinas Culturais levam arte, inclusão e entretenimento ao público durante a WSL em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Oficinas Culturais levam arte, inclusão e entretenimento ao público durante a WSL em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/06/2026 21:59

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, preparou uma programação especial de apresentações culturais durante a etapa da WSL, reunindo talentos locais e proporcionando momentos de lazer, arte e integração para moradores e visitantes.