Oficinas Culturais levam arte, inclusão e entretenimento ao público durante a WSL em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
As atividades acontecerão de 22 a 26 de junho, com apresentações de circo, dança e música, valorizando os artistas do município e ampliando o acesso da população às manifestações culturais.
A programação terá início com a apresentação de circo dos artistas Diego Diaz e Júlia Raboni. Ao longo da semana, o público poderá prestigiar apresentações de Jazz Dance, Ballet Municipal, Coral Encanta Saquarema e Coral Popular, além de participar de um animado aulão de Dança Mix.
A iniciativa integra as ações culturais desenvolvidas durante o período da competição internacional de surfe, fortalecendo a cultura local e promovendo espaços de convivência, inclusão e entretenimento para todas as idades.
Com uma programação diversificada e gratuita, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a democratização da cultura e a valorização dos talentos que contribuem para a identidade cultural de Saquarema.
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