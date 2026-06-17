Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago receberá neste sábado (20), às 18h, em Saquarema, o Festival Yoga, Cultura e Meio Ambiente: Corpo, Ancestralidade e Consciência. O evento tem 3 horas de duração e a classificação indicativa é livre.
A proposta do festival é a realização de um encontro cultural, educativo e formativo que integra Yoga (em sua dimensão filosófica e cultural), Nutrição e Meio Ambiente, promovendo reflexões sobre saúde integral, ancestralidade, sustentabilidade e cuidado coletivo. O evento prioriza diálogos, cinema, música e experiências culturais.
A programação
18h – Abertura cultural e musical 18h30 – Mostra do filme "Nutricídio e Cultura" 19h20 – Roda de Conversa: Yoga, Nutrição e Meio Ambiente 20h20 – Sorteio e Encerramento
O evento contará com a participação de 20 artistas e a ficha técnica é a seguinte:
Marcio Mattos de Mendonça - Coordenação geral Glauce Pimenta Rosa - Coordenação cultural Jéssica Nigro - Coordenação ambiental Juliana Torquato Luiz - Assessoria geral
O valor do ingresso é 1kg de alimentos não perecíveis e as reservas podem ser feitas pelo número (21) 99941-5462.
Histórico
Há 5 anos o evento Yoga e Meio Ambiente (YMA) vem sendo realizado em Saquarema, reunindo instrutores de yoga, ambientalistas, músicos, artistas, educadores e público em geral. A cada ano o evento vem crescendo e ganhando espaço no município, proporcionando espaços de prática de yoga, reflexão crítica sobre questões ambientais e cultura. No IV Yoga e Meio Ambiente, em junho de 2025, foi inaugurada a Feirinha Zen, Ecológica e Cultural, que vem sendo realizada mensalmente na Casa do Surf de Saquarema, permitindo a exposição e comercialização de alimentos agroecológicos, artesanatos locais e a apresentação de expressões culturais da nossa cidade. No ano de 2026, o evento 5º YMA acontecerá nos meses de maio e junho em vários pontos da cidade, como espaços públicos (Praça da Pedra, praias) e particulares (Casa do Surf, Associação de Surf, Horta Colha e Pague).
O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.Saquarema -
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