Concurso Público da Educação de Saquarema disponibiliza mais de 1,2 mil vagasDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Inscrições para Concurso Público da Educação estão abertas em Saquarema
Este primeiro edital oferece um total de 1.268 vagas efetivas para diversos níveis de atuação. Candidatos interessados terão até o dia 21 de julho para garantir a participação no certame
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