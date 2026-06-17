Concurso Público da Educação de Saquarema disponibiliza mais de 1,2 mil vagas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Concurso Público da Educação de Saquarema disponibiliza mais de 1,2 mil vagasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/06/2026 21:54

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema abre, a partir desta quarta-feira (17), as inscrições para o aguardado Concurso Público de 2026. Este primeiro edital é focado exclusivamente na área da Educação, oferecendo um total de 1.268 vagas efetivas para diversos níveis de atuação. Os candidatos interessados terão até o dia 21 de julho para garantir a participação no certame.

As oportunidades abertas são para os cargos de Professor Docente-1 (488 vagas), Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência (600 vagas), Auxiliar de Educação Infantil (120 vagas), além de Professor de Atendimento Educacional Especializado (20 vagas) e Professor Docente-2 nas áreas de Ciências (20 vagas) e Estudos Turísticos (20 vagas). Com salários que variam de R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34, o processo seletivo terá suas provas aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM nos dias 30 de agosto e 13 de setembro, a depender do cargo.

Além do edital da Educação, a Prefeitura de Saquarema já antecipa que novas etapas do Concurso Público ocorrerão em breve. Estão previstos outros três editais focados nas áreas de Saúde e Segurança, que ofertarão, ao todo, 526 vagas de nível médio. Entre as oportunidades futuras que serão publicadas nos próximos meses, destacam-se aquelas para Agente Comunitário de Saúde (133 vagas), Agente de Combate às Endemias (84 vagas), Guarda Municipal (100 vagas), Agente de Trânsito (100 vagas), Guarda-Vidas (80 vagas), Agente de Defesa Civil (20 vagas) e Guarda Ambiental (9 vagas).