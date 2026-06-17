Saquarema realiza II Seminário da Pessoa Idosa com foco no envelhecimento saudável e digno - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realiza II Seminário da Pessoa Idosa com foco no envelhecimento saudável e dignoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/06/2026 21:47

Saquarema - Na última semana, a Prefeitura de Saquarema promoveu o II Seminário da Pessoa Idosa, que teve como tema “Cuidar, Integrar e Envelhecer com Saúde”. O encontro reuniu profissionais da rede de atendimento, gestores públicos e representantes de diferentes áreas para debater estratégias voltadas à promoção da saúde, da qualidade de vida e da garantia dos direitos da população idosa.

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A programação teve início com uma emocionante apresentação do Coral Encanta Saquarema, formado em grande parte por integrantes da melhor idade, proporcionando um momento de integração e valorização dos talentos locais.Em seguida, foi realizada a mesa de abertura, com a participação da Subsecretária Ana Paula, do Diretor de Atenção Primária Luciano Veras, da Secretária Municipal da Mulher Márcia Azeredo, da Diretora da Proteção Especial Lilian Vaz e de Leonor Gomes, Responsável pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa no Estado do Rio de Janeiro. Durante as falas, os participantes destacaram a importância da atuação conjunta entre diferentes setores para fortalecer as políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável.Dando continuidade ao evento, a palestrante Sandra Rabello abordou o tema “A excelência do serviço humanizado na atenção à saúde da pessoa idosa”, ressaltando a importância do acolhimento, do respeito e da escuta qualificada no cuidado com a população idosa.Na sequência, a Coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde Ana Karolaine apresentou o trabalho desenvolvido pelo PAISPI/PAISH, na rede municipal de atenção à saúde, destacando as ações realizadas em benefício dos idosos do município. Logo após, Leonor Gomes conduziu a palestra “Qualificando o cuidado para um envelhecimento digno e ativo”, trazendo reflexões e orientações sobre práticas que contribuem para uma melhor qualidade de vida na terceira idade.Encerrando a programação, os participantes foram divididos em grupos para um momento de construção coletiva, no qual foram elaboradas sugestões e propostas voltadas à promoção do envelhecimento ativo, saudável e digno, reforçando o compromisso de Saquarema com o bem-estar e a valorização da pessoa idosa.