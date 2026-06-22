Saquarema inicia processo inédito de escolha participativa da cor dos uniformes escolares da Rede Municipal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema inicia processo inédito de escolha participativa da cor dos uniformes escolares da Rede MunicipalDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/06/2026 16:52

Saquarema - Atenção, pais, mães, responsáveis legais, alunos e professores da Rede Municipal de Educação de Saquarema. Chegou a hora de escolher a cor do uniforme escolar que será utilizada no ano letivo de 2027 e, desta vez, essa escolha contará com a participação de todos os envolvidos.

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Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Social, realizará a votação para a escolha das novas cores dos uniformes da Rede Municipal de Educação.A votação acontecerá de 29 de junho a 01 de julho. Os alunos participarão por meio dos chromebooks nas unidades escolares, enquanto os responsáveis legais votarão por um link que será enviado nos informativos das escolas.29/06: Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), com participação dos responsáveis legais;30/06: Ensino Fundamental I, com participação dos alunos e de seus responsáveis legais;01/07: Ensino Fundamental II (participação dos alunos e de seus responsáveis legais); Educação de Jovens e Adultos (EJA) e professores da Rede Municipal de Educação.“Essa é a primeira vez que estamos realizando esse processo de escolha das cores dos uniformes. Além da participação dos alunos, é muito importante que os pais, mães ou responsáveis legais também façam parte deste momento. Essa escolha participativa fortalece ainda mais a nossa comunidade escolar, aproximando as famílias da escola e incentivando o envolvimento de todos nas decisões que fazem parte da educação dos nossos estudantes”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.No dia 29/06, data dedicada à escolha dos uniformes da Educação Infantil, os responsáveis legais votarão pelo link enviado pela unidade escolar. Será permitido apenas um voto por aluno.Já no dia 30/06, os estudantes do Ensino Fundamental I votarão pelo chromebook, na unidade escolar, enquanto os responsáveis legais participarão pelo link disponibilizado pela escola, também com limite de um voto por aluno.No dia 01/07, último dia votação, os alunos da EJA e do Ensino Fundamental II votarão pelo chromebook, na unidade escolar, e os responsáveis legais dos alunos do Fundamental II, pelo link enviado pela escola, respeitando o limite de um voto por aluno. Já os professores participarão por meio do sistema, onde estarão disponíveis as opções de cores para escolha.É importante destacar que a cor mais votada será adotada por toda a Rede Municipal de Educação no ano letivo de 2027. Assim, mesmo que um aluno ou seu responsável tenha escolhido outra opção, prevalecerá a cor que obtiver a maioria dos votos.Os resultados poderão ser acompanhados na própria plataforma de votação. Após a definição da cor vencedora, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia dará continuidade aos trâmites necessários para a confecção dos uniformes que serão utilizados no ano letivo de 2027.