Mundial de Surfe de Joelho movimenta Saquarema com atletas de 12 paísesDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Mundial de Surfe de Joelho acontece em Saquarema até domingo
Ao todo, estão inscritos cerca de 68 atletas, alguns deles com mais de 70 anos de idade, representando 12 países
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400 alunos do Conexão Universitária comemoram formatura em Saquarema
Estudantes que participaram do primeiro edital graduarem estudaram na Universidade de Vassouras e na Unilassale com bolsas do COUNI
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Araruama: Denunciante relata oferta de R$ 300 mil para mudar depoimento
Declarações citam vereadores Magno Dheco e Thiago Pinheiro, em novo capítulo sobre tentativa de homicídio de empresário
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Unidade em Botafogo, que é considerada a primeira da rede municipal no Rio de Janeiro, já oferece o 2º segmento do Ensino Fundamental, recebeu melhorias estruturais e deve ganhar novas salas de aula
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