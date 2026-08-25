Mundial de Surfe de Joelho movimenta Saquarema com atletas de 12 países - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Mundial de Surfe de Joelho movimenta Saquarema com atletas de 12 paísesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/08/2026 19:53

Saquarema - Um campeonato diferente vai mostrar que Saquarema é a capital nacional de todos os tipos de surfe . Nesta segunda-feira (24), foi aberta, na Praia de Itaúna, a janela para a disputa do Kneeboard Surfing World Championship, o Campeonato Mundial de Kneeboard Surfing, o surfe de joelho. Ao todo, estão inscritos cerca de 68 atletas, alguns deles com mais de 70 anos de idade, representando 12 países. A depender das condições do mar, a competição pode ocorrer até domingo (30).

O surfe de joelho é uma categoria na qual esportistas usam uma prancha de surfe um pouco mais larga para descer ondas apoiados pelos joelhos. Os adeptos afirmam que a modalidade é tão antiga quanto o surfe tradicional. Em Margaret River, na Austrália, no trecho conhecido como The Box, é comum que esportistas fiquem de joelhos nas pranchas quando tubos não são grandes o suficiente para serem surfados em pé.

Os australianos são os grandes campeões da categoria. De todos os 11 campeonatos mundiais já disputados pela nova federação até o momento, eles venceram 10. O outro ficou com um sul-africano. Neste ano, o Brasil terá 11 competidores. O pontapé inicial do campeonato ocorrerá no dia 22 de agosto, com um desfile dos atletas pelas ruas do bairro de Itaúna. As disputas nas águas começam dois dias depois. Desde 2002, é a primeira vez que o campeonato ocorre na América Latina, depois que o torneio deixou de ser disputado durante os jogos da Associação Internacional de Surfe, o ISA Games.

A realização do Kneeboard Surfing World Championship em Saquarema mostra a vocação da cidade para a prática de esportes, principalmente no oceano. Além do Mundial de Surfe, também houve no município etapas de campeonatos de bodysurf (surfe de peito), handsurf (surfe de mão) e bodyboarding. Não faltam opções para quem deseja se movimentar dentro e fora das águas.

Esporte e prosperidade

“A realização deste campeonato inédito aqui mostra como o trabalho sério que estamos desempenhando para incentivar a prática de esportes na cidade. Mas, além disso, esta é uma competição que vai movimentar Saquarema e trazer mais recursos para o município. Serão atletas internacionais e fãs que vão trazer impactos positivos para a rede hoteleira e o comércio saquaremense. É o esporte e a prosperidade caminhando juntos”, afirmou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

Depois do Kneeboard Surfing World Championship, outros eventos esportivos ainda vão ocorrer em Saquarema neste ano. O destaque fica para o REMA Festival (Festival da Cultura Surf), entre os dias 14 e 20 de setembro. Na ocasião, também será realizada uma etapa do Qualifying Series (QS), a terceira divisão do Mundial de Surfe. A tendência é que o torneio seja dos mais disputados da categoria, pois vale 6.000 pontos para o ranking da América do Sul, a maior pontuação possível em uma etapa do QS.