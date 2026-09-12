Saquarema: clima instável durante todo o final de semana - Reprodução/Internet

Saquarema: clima instável durante todo o final de semanaReprodução/Internet

Publicado 12/09/2026 14:56

O fim de semana em Saquarema , na Região dos Lagos, será de tempo instável e temperaturas amenas, segundo dados atualizados da plataforma HG Brasil . A manhã deste sábado começou com 25°C e céu parcialmente nublado, cenário que deve se manter ao longo do dia. A previsão indica máxima de 25°C e mínima de 21°C, com alta probabilidade de chuva, estimada em 93%.

O sol nasceu às 5h49 e deve se pôr às 17h43, mas a presença de nuvens deve reduzir a sensação de luminosidade durante boa parte do dia. A umidade relativa do ar está em 68%, e os ventos sopram a cerca de 5,7 km/h, contribuindo para a sensação de abafamento típica de períodos de pré-chuva.

A previsão aponta para chuvas esparsas ao longo do dia, com possibilidade de pancadas mais intensas em alguns momentos. A nebulosidade permanece elevada, e a recomendação é que moradores e turistas mantenham guarda-chuva por perto.

Para o domingo, o cenário não muda muito: a tendência é de continuação da instabilidade, com temperaturas ainda mais baixas e possibilidade de chuva durante praticamente todo o dia, segundo o panorama estendido do serviço meteorológico.

Impactos para moradores e turistas

Com a previsão de chuva persistente, atividades ao ar livre — como visitas às praias, trilhas e passeios pela orla — podem ser afetadas. O mar tende a ficar mais agitado, e eventos esportivos ou culturais ao ar livre podem sofrer alterações.

Para quem pretende circular pela cidade, a recomendação é redobrar a atenção no trânsito, já que vias podem ficar escorregadias com o aumento da umidade.

Resumo do clima em Saquarema:

Temperatura agora: 25°C

Condição: Parcialmente nublado

Máxima hoje: 25°C

Mínima hoje: 21°C

Probabilidade de chuva: 93%

Nascer do sol: 05h49

Pôr do sol: 17h43