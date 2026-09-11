Prefeitura de Saquarema realiza nova edição do Saquarema Gospel - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza nova edição do Saquarema GospelDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/09/2026 21:55

A Prefeitura de Saquarema convida toda a população para a nova edição do Saquarema Gospel , que acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro, reunindo fé, música e adoração em apresentações que prometem emocionar os participantes.

A programação deste ano contará com dois grandes nomes da música gospel nacional: Theo Rubia e Maria Marçal, que subirão ao palco que será montado ao lado do Terminal de Bacaxá, em momentos de celebração e louvor. O evento é uma oportunidade para unir moradores, turistas e fiéis em torno de mensagens de esperança, alegria e música marcante.

A Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destacou a relevância do evento para a cidade: “O Saquarema Gospel é mais do que um espetáculo musical. É um momento de fé, união e fortalecimento da nossa comunidade. A cada ano, buscamos trazer grandes nomes da música gospel para oferecer à população um encontro de espiritualidade e cultura, valorizando nossa tradição e acolhendo a todos com muito carinho.”

Buscando repetir o sucesso de anos anteriores, o Saquarema Gospel também contará com apresentações de bandas e ministérios de louvor das igrejas da cidade, que farão a abertura dos dois dias de evento.

Conhecendo as atrações

Abrindo o evento, no dia 18, o pastor, cantor e compositor Theo Rubia subirá ao palco para cantar seus grandes sucessos. Conhecido por “Pode Morar Aqui” e “Eu Só Quero Tua Presença”, Theo tem mais de 600 mil de inscritos e 220 milhões de visualizações em seu canal no YouTube. Em 2016, ele lançou independentemente seu primeiro álbum de estúdio, De Filho para Pai. Em 11 de junho de 2019 ele lançou um de seu maiores sucessos, “Pode Morar Aqui” que tem quase 100 milhões de visualizações no YouTube e 80 milhões no Spotify .

Já no sábado, dia 19, a cantora e compositora Maria Marçal Sousa chega com suas músicas que marcaram presença na Billboard Hot 100 brasileira. Dona dos singles Deixa e Deserto, Marçal começou fazendo regravações de músicas cristãs e as postando na internet. Ficou conhecida nacionalmente com o single Deserto, uma regravação do single lançado em 2013, pela cantora Arianne e com o single Deixa, que contou com as colaborações de Samuel Sabinno e Fábio Paixão na composição, e Tadeu Chuff na produção. Depois do sucesso das duas músicas, Maria foi indicada ao Prêmio Multishow de 2023 na categoria Cristã do Ano.

O Saquarema Gospel é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, e já se consolidou como um dos eventos culturais mais importantes da cidade, fomentando a fé, a cultura e a tradição local. A Prefeitura convida todos a participarem deste encontro marcante de espiritualidade e convivência comunitária.

O evento terá início às 19 horas com as apresentações das igrejas da cidade. Os shows principais estão marcados para iniciar às 21 horas.