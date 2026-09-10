Saquarema é destaque nacional e lidera o pilar de acesso à educação no Estado - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema é destaque nacional e lidera o pilar de acesso à educação no EstadoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/09/2026 19:18

Saquarema conquistou resultados de destaque na área da educação no Ranking de Competitividade dos Municípios 2026. O município alcançou o 1º lugar no Brasil na taxa líquida de matrícula no Ensino Fundamental, ficou em 3º lugar nacional na taxa de atendimento da Educação Infantil e conquistou a 1ª colocação no Estado do Rio de Janeiro no pilar Acesso à Educação.

Os resultados colocam Saquarema entre os municípios brasileiros com melhor desempenho nos indicadores relacionados ao acesso da população à educação. A taxa líquida de matrícula no Ensino Fundamental é um indicador que relaciona a população em idade adequada à etapa de ensino à matrícula nessa faixa, enquanto a taxa de atendimento da Educação Infantil avalia o acesso das crianças à educação nessa etapa.

O Ranking de Competitividade dos Municípios é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria técnica com a Gove Digital. Em sua edição 2026, o levantamento analisou 423 municípios brasileiros, todos com população superior a 80 mil habitantes, considerando a estimativa populacional do IBGE para 2025. Ao todo, são 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões: Instituições, Sociedade e Economia.

Dentro da dimensão Sociedade está o pilar Acesso à Educação, que reúne indicadores relacionados à inserção da população no sistema educacional. Entre eles estão a taxa de atendimento da Educação Infantil, as taxas líquidas de matrícula nos ensinos Fundamental e Médio e o número de alunos matriculados em tempo integral. A metodologia do ranking ressalta que os indicadores devem ser analisados de forma conjunta, compondo um diagnóstico mais amplo dos municípios.

O desempenho de Saquarema ganha relevância também diante da expansão da rede municipal de ensino. Para o ano letivo de 2026, a Prefeitura disponibilizou matrículas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Integral, demonstrando a abrangência das modalidades atendidas pela rede municipal.

Em 2026, Saquarema ampliou a oferta de Educação Infantil com a inauguração de três novas creches: Célia Pereira Coutinho, em Bicuíba; Lúcia Maria Pereira Vidal, em Palmital; e Célia Regina de Carvalho Oliveira, na Barreira. A expansão integra um crescimento de 105% nas matrículas em creches municipais entre 2017 e 2025, passando de 1.421 para 2.917 crianças.

Outro destaque é a Cidade da Educação, em construção no Campo de Aviação, além dos investimentos na educação em tempo integral. O Complexo da Barreira já atende cerca de 600 alunos, enquanto outros cinco complexos estão em construção, ampliando a estrutura e as oportunidades oferecidas pela rede municipal.

Para a prefeita Lucimar Vidal, os resultados reforçam a importância de políticas públicas voltadas à ampliação do acesso e à garantia do direito à educação.

“A educação é uma das principais ferramentas de transformação social e garantir o acesso das nossas crianças e dos nossos jovens à escola é uma responsabilidade que assumimos todos os dias. Estar em primeiro lugar no Brasil na taxa líquida de matrícula do Ensino Fundamental, em terceiro lugar nacional no atendimento da Educação Infantil e liderar esse indicador no Estado mostra que estamos no caminho certo. É um resultado que nos deixa muito felizes, mas que também nos motiva a continuar trabalhando para melhorar cada vez mais a estrutura das nossas escolas e oferecer uma educação pública de qualidade”, afirmou a prefeita.

O destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios se soma a outros resultados recentes da educação municipal. No Ideb 2025, as escolas municipais de Saquarema registraram crescimento na média dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que passou de 6,0 em 2023 para 6,5 em 2025. Nos anos iniciais e finais, as médias municipais ficaram acima das médias estadual e nacional.

Com os resultados apresentados pelo Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, Saquarema reforça sua posição de destaque no cenário nacional quando o assunto é acesso à educação, especialmente por apresentar apresentar destaque na taxa líquida de matrícula no Ensino Fundamental e no atendimento à Educação Infantil.