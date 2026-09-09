Queda nos casos de raiva em pets no país reforça a importância da vacinação anualDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Durante a campanha, a população conta com um posto fixo na sede da Secretaria dos Direitos dos Animais, aberto das 9h às 16h. Além da vacina, o espaço oferece serviços adicionais para os pets, como microchipagem, corte de unhas e limpeza de olhos e ouvidos. Para descentralizar o atendimento e alcançar o maior número de tutores, unidades volantes percorrerão Saquarema até novembro, passando por localidades como Jaconé, Bacaxá, Basiléia, Verde Vale, Serra do Matogrosso, entre outros.
Além dos postos volantes, a campanha terá dois Dias D de vacinação antirrábica, ambos com atendimento das 9h às 16h. O primeiro será realizado em 26 de setembro, nos seguintes locais: Bicuiuba, na ESF Bicuiuba; Vilatur, na ESF Vilatur; Bonsucesso, na Clínica veterinária Edelso Bernardo Vignoli ; Água Branca, na ESF Água Branca; Barreira, na ESF Barreira; Mombaça, na ESF Mombaça; Barra Nova, na ESF Barra Nova; Rio Seco, na ESF Rio Seco; Rio Mole, na ESF Rio Mole; e Rio d’Areia, na ESF Rio d’Areia.
O segundo Dia D acontecerá em 7 de novembro, com vacinação em Ipitangas, na ESF Ipitangas; Sampaio Corrêa, na ESF Sampaio; Bacaxá, na ESF Bacaxá; Palmital, na ESF Palmital; Boqueirão, na ESF Boqueirão; Itaúna, na E.M. Orgé F. dos Santos; Jaconé, na E.M. Carlos Vanderson; e Porto da Roça, na E.M. Luciana Coutinho.
“Muita gente não se dá conta, mas a raiva não tem cura e pode afetar gravemente tanto os animais quanto os próprios tutores. A vacina é a principal forma de prevenção. Queremos ver a população de Saquarema consciente e participando ativamente da campanha, levando seus cães e gatos aos pontos de atendimento para garantir a segurança de todos”, afirmou a prefeita Lucimar Vidal.
Quais animais podem se vacinar
A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que cães e gatos a partir dos três meses podem participar da campanha, exceto fêmeas grávidas, em período de cio ou amamentando. Animais que estejam doentes, prostrados, com diarreia, infestação de pulgas ou carrapatos ou que estejam em tratamento com antibióticos também não devem ser imunizados.
Como vacinar o pet
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