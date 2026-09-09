Queda nos casos de raiva em pets no país reforça a importância da vacinação anual - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Queda nos casos de raiva em pets no país reforça a importância da vacinação anualDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/09/2026 19:04





Durante a campanha, a população conta com um posto fixo na sede da Secretaria dos Direitos dos Animais, aberto das 9h às 16h. Além da vacina, o espaço oferece serviços adicionais para os pets, como microchipagem, corte de unhas e limpeza de olhos e ouvidos. Para descentralizar o atendimento e alcançar o maior número de tutores, unidades volantes percorrerão Saquarema até novembro, passando por localidades como Jaconé, Bacaxá, Basiléia, Verde Vale, Serra do Matogrosso, entre outros.



Além dos postos volantes, a campanha terá dois Dias D de vacinação antirrábica, ambos com atendimento das 9h às 16h. O primeiro será realizado em 26 de setembro, nos seguintes locais: Bicuiuba, na ESF Bicuiuba; Vilatur, na ESF Vilatur; Bonsucesso, na Clínica veterinária Edelso Bernardo Vignoli ; Água Branca, na ESF Água Branca; Barreira, na ESF Barreira; Mombaça, na ESF Mombaça; Barra Nova, na ESF Barra Nova; Rio Seco, na ESF Rio Seco; Rio Mole, na ESF Rio Mole; e Rio d’Areia, na ESF Rio d’Areia.



O segundo Dia D acontecerá em 7 de novembro, com vacinação em Ipitangas, na ESF Ipitangas; Sampaio Corrêa, na ESF Sampaio; Bacaxá, na ESF Bacaxá; Palmital, na ESF Palmital; Boqueirão, na ESF Boqueirão; Itaúna, na E.M. Orgé F. dos Santos; Jaconé, na E.M. Carlos Vanderson; e Porto da Roça, na E.M. Luciana Coutinho.



“Muita gente não se dá conta, mas a raiva não tem cura e pode afetar gravemente tanto os animais quanto os próprios tutores. A vacina é a principal forma de prevenção. Queremos ver a população de Saquarema consciente e participando ativamente da campanha, levando seus cães e gatos aos pontos de atendimento para garantir a segurança de todos”, afirmou a prefeita Lucimar Vidal.



Quais animais podem se vacinar



A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que cães e gatos a partir dos três meses podem participar da campanha, exceto fêmeas grávidas, em período de cio ou amamentando. Animais que estejam doentes, prostrados, com diarreia, infestação de pulgas ou carrapatos ou que estejam em tratamento com antibióticos também não devem ser imunizados.



Como vacinar o pet Saquarema - A vacinação de cães e gatos é a principal forma de controlar a raiva nas cidades e evitar que o vírus chegue aos humanos. O impacto da imunização aparece nos dados do Ministério da Saúde: no primeiro semestre de 2026, foram registrados apenas 8 casos da doença em cães e gatos em todo o Brasil. Para manter esses números baixos no município, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza campanha gratuita até 10 de novembro, que vai percorrer vários bairros e terá dois “Dias D” de grande mobilização neste segundo semestre.Durante a campanha, a população conta com um posto fixo na sede da Secretaria dos Direitos dos Animais, aberto das 9h às 16h. Além da vacina, o espaço oferece serviços adicionais para os pets, como microchipagem, corte de unhas e limpeza de olhos e ouvidos. Para descentralizar o atendimento e alcançar o maior número de tutores, unidades volantes percorrerão Saquarema até novembro, passando por localidades como Jaconé, Bacaxá, Basiléia, Verde Vale, Serra do Matogrosso, entre outros.Além dos postos volantes, a campanha terá dois Dias D de vacinação antirrábica, ambos com atendimento das 9h às 16h. O primeiro será realizado em 26 de setembro, nos seguintes locais: Bicuiuba, na ESF Bicuiuba; Vilatur, na ESF Vilatur; Bonsucesso, na Clínica veterinária Edelso Bernardo Vignoli ; Água Branca, na ESF Água Branca; Barreira, na ESF Barreira; Mombaça, na ESF Mombaça; Barra Nova, na ESF Barra Nova; Rio Seco, na ESF Rio Seco; Rio Mole, na ESF Rio Mole; e Rio d’Areia, na ESF Rio d’Areia.O segundo Dia D acontecerá em 7 de novembro, com vacinação em Ipitangas, na ESF Ipitangas; Sampaio Corrêa, na ESF Sampaio; Bacaxá, na ESF Bacaxá; Palmital, na ESF Palmital; Boqueirão, na ESF Boqueirão; Itaúna, na E.M. Orgé F. dos Santos; Jaconé, na E.M. Carlos Vanderson; e Porto da Roça, na E.M. Luciana Coutinho.“Muita gente não se dá conta, mas a raiva não tem cura e pode afetar gravemente tanto os animais quanto os próprios tutores. A vacina é a principal forma de prevenção. Queremos ver a população de Saquarema consciente e participando ativamente da campanha, levando seus cães e gatos aos pontos de atendimento para garantir a segurança de todos”, afirmou a prefeita Lucimar Vidal.A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que cães e gatos a partir dos três meses podem participar da campanha, exceto fêmeas grávidas, em período de cio ou amamentando. Animais que estejam doentes, prostrados, com diarreia, infestação de pulgas ou carrapatos ou que estejam em tratamento com antibióticos também não devem ser imunizados.

Para ser vacinado, um munícipe maior de 18 anos precisa acompanhar o pet até o posto e levar precisa levar um documento com foto e, caso tenha, a carteira de vacinação do animal para ser atualizada. Para garantir a segurança durante o atendimento, os cães devem ser levados com coleira e focinheira, enquanto os gatos devem ser transportados em bolsas ou caixas apropriadas.