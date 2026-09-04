Prefeitura de Saquarema realiza ação Itinerante e Mutirão da Castração com mais de 160 atendimentos em Bonsucesso Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Durante a ação, foram realizados 10 processos de adoção, possibilitando que animais encontrassem novos lares; 11 Registros Gerais de Animais (RGA); 30 castrações; 33 microchipagens; e 87 vacinações antirrábicas.
A Secretaria Itinerante busca aproximar os serviços públicos dos moradores, facilitando o acesso aos cuidados necessários para a saúde e o bem-estar dos animais. As ações também contribuem para a promoção da guarda responsável, a prevenção de doenças e o controle populacional de cães e gatos.
Além dos procedimentos realizados durante o mutirão, a iniciativa representa um importante trabalho de orientação e conscientização dos tutores sobre os cuidados necessários ao longo da vida dos animais.
Com ações como essa, a Prefeitura de Saquarema segue ampliando as políticas públicas de proteção animal e fortalecendo uma rede de atendimento cada vez mais próxima da população, contribuindo para que cães e gatos tenham mais saúde, segurança e qualidade de vida.
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