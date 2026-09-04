Prefeitura de Saquarema realiza ação Itinerante e Mutirão da Castração com mais de 160 atendimentos em Bonsucesso - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza ação Itinerante e Mutirão da Castração com mais de 160 atendimentos em Bonsucesso Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/09/2026 15:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizou, no último sábado (29), mais uma edição da Secretaria Itinerante e Mutirão da Castração , na Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, em Bonsucesso. A iniciativa levou à população uma série de serviços gratuitos voltados à saúde, prevenção, identificação e proteção dos animais.