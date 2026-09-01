1º Festival Regional de Turismo da Costa do Sol reúne 13 municípios em Saquarema - Secretaria de Comunicação de Saquarema

1º Festival Regional de Turismo da Costa do Sol reúne 13 municípios em SaquaremaSecretaria de Comunicação de Saquarema

Publicado 01/09/2026 19:30

Saquarema - Representantes dos 13 municípios que integram a Costa do Sol do Rio de Janeiro estarão reunidos em Saquarema , de 21 a 23 de setembro, para discutir desafios, oportunidades e caminhos para o desenvolvimento conjunto do turismo na região. O 1º Festival de Turismo da Costa do Sol, realizado pelo CONDETUR Costa do Sol, será gratuito e terá três dias de programação, das 13h às 17h, no Centro de Eventos da cidade.

Mais do que apresentar atrativos e promover os destinos turísticos da região, o Festival nasce com a proposta de criar um espaço de diálogo entre diferentes segmentos que movimentam o setor. Gestores públicos, empresários, trabalhadores, pequenos empreendedores, profissionais autônomos, coletivos e representantes de projetos e instituições poderão participar dos debates e contribuir para a construção de propostas voltadas ao desenvolvimento regional.

Um dos principais diferenciais do encontro será a realização de cinco câmaras setoriais, que deverão resultar em cinco propostas construídas coletivamente a partir das demandas dos participantes. Ao final do Festival, as iniciativas serão apresentadas e poderão posteriormente ser trabalhadas pelo CONDETUR na busca por recursos, por meio de instrumentos como emendas e termos de fomento do Governo Federal.

Para Marco Navega, presidente do CONDETUR Costa do Sol, a realização do Festival busca estimular uma visão regional do turismo e aproximar quem atua diariamente no setor. “Temos municípios com enorme potencial turístico, mas muitos desafios são comuns e precisam ser pensados regionalmente. O Festival cria um espaço para ouvir quem está na ponta, reunir essas demandas e transformar essa participação em propostas que possam beneficiar a Costa do Sol como um todo. Queremos fortalecer a integração e fazer com que trabalhadores, empreendedores, projetos, coletivos e gestores também participem da construção dos caminhos para o turismo da região”, destaca Navega.

Turismo para além das fronteiras municipais

A Costa do Sol reúne Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Saquarema, Rio das Ostras, Macaé, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Araruama, São Pedro da Aldeia, Carapebus, Quissamã e Maricá. Com mais de 200 quilômetros de litoral, a região concentra praias, lagoas, restingas e uma diversidade de atrativos culturais, históricos e gastronômicos.

Apesar de seu potencial consolidado, o turismo regional ainda enfrenta desafios como a dependência da alta temporada, a realização de ações isoladas de promoção, a necessidade de maior planejamento conjunto, a baixa participação de diferentes agentes na construção de estratégias regionais e dificuldades relacionadas à capacitação técnica e à captação de recursos.

É nesse cenário que o Festival pretende estimular uma atuação mais integrada. A iniciativa está vinculada ao programa de Fomento a Eventos Turísticos do Ministério do Turismo, voltado ao apoio a eventos que contribuam para a promoção e o posicionamento dos destinos e para o fortalecimento da atividade turística.

“O turismo não termina na divisa de um município. O visitante circula pela região, consome serviços, conhece diferentes cidades e movimenta uma cadeia que envolve hotelaria, gastronomia, transporte, comércio, cultura, lazer e muitos outros segmentos. Pensar a Costa do Sol de forma integrada é também ampliar as possibilidades de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades”, acrescenta Marco Navega.

Três dias de debates e construção coletiva

No primeiro dia, 21 de setembro, a programação será dedicada à abertura institucional e a painéis sobre políticas públicas federais e estaduais, desenvolvimento sustentável e o próprio Festival de Turismo da Costa do Sol.

No dia 22, o protagonismo passa aos participantes, que serão distribuídos entre as cinco câmaras setoriais. Cada pessoa poderá escolher a temática com a qual mais se identifica e participar da discussão conduzida por moderadores e relatores. As contribuições serão registradas e sistematizadas para a elaboração coletiva das propostas.

Já no terceiro e último dia, 23 de setembro, estão previstos debates sobre segurança no turismo de aventura, tendências turísticas, captação de recursos e a apresentação do Qualificatur Costa do Sol, programa de qualificação profissional voltado aos setores de hotelaria e gastronomia em oito municípios da região. O encerramento será marcado pela apresentação das cinco propostas elaboradas durante o Festival.

A expectativa da organização é receber um público circulante de até 600 pessoas ao longo dos três dias. Os municípios também contarão com estandes para divulgar atrativos, iniciativas e informações turísticas, além de espaços destinados a projetos, arte regional, serviços, networking e imprensa.

O Festival foi concebido para ser anual e itinerante, permitindo que outras cidades da Costa do Sol possam receber as próximas edições. Após o encontro, as demandas e propostas serão sistematizadas em um documento coletivo, ampliando a possibilidade de acompanhamento e de encaminhamento das iniciativas discutidas.