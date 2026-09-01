Festa da Padroeira acarretará mudanças no trânsito de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Festa da Padroeira acarreta mudanças no trânsito de Saquarema
Guarda Civil Municipal define algumas mudanças no tráfego de veículos para garantir mais segurança aos pedestres e fluidez ao trânsito
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Saquarema recebe 1º Festival Regional de Turismo da Costa do Sol
Evento gratuito acontecerá de 21 a 23 de setembro, das 13h às 17h, e reunirá os 13 municípios que integram a Costa do Sol do Rio de Janeiro
Saquarema abre inscrições para exposição literária 'Mar de Poesia'
Serão aprovados 20 poemas para integrar a exposição. Todos os autores das obras selecionadas receberão certificado de participação
Saquarema promove concurso para valorizar produtores rurais
Concurso de Produtos Agrícolas será realizado pela Prefeitura no dia 12 de setembro no Parque de Exposições Marcos Santiago em Sampaio Corrêa
Saquarema recebe Exposição Especializada Mangalarga Marchador
Evento acontecerá de 9 a 12 de setembro e reunirá criadores, produtores rurais, profissionais do setor e apaixonados pelo universo equestre
Marcelo Freixo detona Garotinho em entrevista: 'é um idiota'
Candidato a deputado federal afirma que ex-governador deveria "lavar a boca com água sanitária" antes de falar sobre o assassinato de irmão e dispara: "É um homem sem passado e sem futuro"
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