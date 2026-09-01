Festa da Padroeira acarretará mudanças no trânsito de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Festa da Padroeira acarretará mudanças no trânsito de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/09/2026 19:30

Saquarema - Por conta das festas da padroeira , Nossa Senhora de Nazareth, a Guarda Civil Municipal definiu algumas mudanças no tráfego de veículos para garantir mais segurança aos pedestres e fluidez ao trânsito de Saquarema. Na Vila, as alterações acontecerão de 4 a 08 de setembro.

Durante o período do evento, haverá a interdição parcial nas ruas Luiz Januário, Tenente Genésio, Travessa Alfredo Coutinho e em trechos da Rua Barão de Saquarema. A Avenida Ministro Salgado Filho, no trecho a partir da Rua Ari Parreiras, será totalmente interditada.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, rotas alternativas serão montadas no Centro da cidade.

O trânsito no sentido Saquarema x Bacaxá será desviado pela Avenida Oito de Maio e Rua Frutuoso de Oliveira, contornando a Prefeitura. Após, os motoristas deverão acessar a Travessa Francisco Vignoli, que terá o sentido da via alterado em direção à Ponte Darcy Bravo. Já o fluxo no sentido Bacaxá x Saquarema seguirá pela Rua Barão de Saquarema, após a ponte Darcy Bravo, em direção ao Campo de Aviação. Após, os motoristas deverão utilizar as vias alternativas indicadas na sinalização, de acordo com as condições de circulação durante o evento.

Fechamento de ruas antes do previsto

“Contamos com a compreensão e colaboração de todos e reforçamos que as alterações são necessárias para garantir a segurança, organização e fluidez do trânsito durante a realização da Festa de Nossa Senhora de Nazareth. Importante frisar que a Guarda Civil avaliará a quantidade de pessoas circulando nas vias para manter a integridade física e a maior mobilidade dos transeuntes. Caso seja necessário, algumas ruas poderão ser fechadas antes do horário previsto”, informou o Comandante da Guarda Civil Municipal, Marcos Vinicius Flores.

Importante ressaltar que o trecho da Rua Luiz Januário, entre a Prefeitura e a Praça do Artesanato, além da Rua Barão de Saquarema, junto à Praça do Canhão, estará interditado parcialmente durante o período da festa.

Em todos os pontos de bloqueio, agentes de trânsito e guardas civis municipais orientarão motoristas e pedestres para melhorar a fluidez das vias.