Festa do Círio de Nazareth reforça tradição de Saquarema como berço da fé no Brasil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Festa do Círio de Nazareth reforça tradição de Saquarema como berço da fé no BrasilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/09/2026 18:57

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O ponto alto da celebração ocorreu na noite desta terça-feira (8), quando a imagem original de Nossa Senhora de Nazareth, encontrada em 1630, percorreu as ruas de Saquarema em procissão. Foi uma demonstração da força da fé e da religiosidade na 396ª festa em homenagem à Nossa Senhora de Nazareth no município.O Círio de Nazareth de Saquarema começou em 1630, quando, segundo a lenda, a imagem da santa foi encontrada no alto da colina onde hoje fica a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazareth. Na época, pescadores levaram a estátua para a vila, mas encontraram o objeto no alto do morro nas manhãs seguintes. Depois de o fenômeno se repetir, o padre o interpretou como um sinal do desejo da santa de permanecer ali, na colina, onde mandou construir uma capela.Desde então, uma das principais características de Saquarema é a devoção à Nossa Senhora de Nazareth, a padroeira da cidade. Entre os saquaremenses, há diversos relatos de milagres atribuídos à santa. Um dos mais famosos ocorreu em 1915, quando uma seca assolou Saquarema. Os fiéis saíram em procissão com a imagem encontrada em 1630 e, em seguida, começou a chover.Essa é a origem do chamado Círio das Águas, uma procissão que leva diversas embarcações para a Lagoa de Saquarema. Neste ano, uma presença especial marcou essa romaria. O pescador Pedro Paulo Carvalho de Souza, de 39 anos, voltou a conduzir o barco que leva a imagem da santa no Círio das Águas, depois de sofrer um acidente de moto. Ele se recuperou e voltou a andar após muitas orações para a santa.“Foi uma luta. Eu só tenho que agradecer. Muita fé e muita oração. No ano passado, no dia do Círio das Águas, eu estava internado, com minha barriga aberta, passando muito mal. Passaram-se alguns dias e eu falei, ‘vou sair daqui, vou levantar daqui’. Agora, levantei e estou aqui. A festa do Círio de Nazareth é uma coisa única, é surreal. Só mesmo quem tem fé entende. Depois da festa, tudo melhora”, afirma.Assim como outros saquaremenses, ele tem muita fé na santa padroeira da cidade e aproveitou este 396º Círio de Nazareth para pagar promessas e agradecer às bênçãos concedidas pela santa. A prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, destaca a vocação do município como um território de tolerância religiosa e respeito a todas as fés.“A nossa padroeira é Nossa Senhora de Nazareth, mas tenho a certeza de que todos os saquaremenses, de todas as religiões, se sentem abençoados por viverem aqui. Somos de uma cidade marcada pela fé. É uma bênção poder ter uma festa como essa aqui e ver todo esse movimento em Saquarema”, declara.Neste ano, a estimativa é que mais de 100 mil pessoas tenham passado pela cidade nos dez dias de festa. O movimento beneficiou o comércio, a hotelaria e mostrou como Saquarema é repleta de grandes eventos. A prova é que, a partir do dia 14, a cidade sedia o Festival da Cultura Surf, o Rema, com a disputa de uma etapa do QS, a terceira divisão do Mundial de Surfe. Nos dias 18 e 19, o Saquarema Gospel reforça a identidade de Saquarema como cidade de todas as fés.