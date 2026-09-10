Dois ferros-velhos foram interditados por agentes do Detran RJ em Saquarema - Reprodução/Detran-RJ

Dois ferros-velhos foram interditados por agentes do Detran RJ em SaquaremaReprodução/Detran-RJ

Publicado 10/09/2026 19:40

Dois ferros-velhos foram interditados durante a uma ação da Operação Desmonte do Detran-RJ realizada, nesta quarta-feira (9), em Saquarema , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após agentes encontrarem irregularidades, entre elas um motor com a numeração raspada e peças sem identificação ou registro. Também foram constatados problemas ambientais, com descarte de óleo e outros resíduos diretamente no solo.

Motor raspado em Vilatur



Segundo o Detran-RJ, um motor automotivo raspado foi encontrado em um ferro-velho na Estrada da Caixa D’Água, no distrito de Vilatur. O proprietário do comércio foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sob suspeita de receptação.

O Detran-RJ informou que o comércio também não possuía cadastro junto ao departamento e as peças não estavam etiquetadas. O local também foi autuado por potencial risco ambiental, uma vez que funcionava em um terreno de terra batida, com lançamento de poluentes no solo. Todo o material foi apreendido e encaminhado para empresas de reciclagem.



Peças irregulares em Bicuíba

Em outro ferro-velho, localizado no bairro Bicuíba, agentes também encontraram peças sem registro junto ao Detran-RJ. Em grande parte do material, os fiscais perceberam que as numerações que possibilitavam o rastreamento foram arrancadas ou suprimidas para evitar identificação.

De acordo com informações fornecidas pelo Detran-RJ, agentes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) também detectaram potencial risco ambiental. O comércio funcionava em um barranco e em um terreno de terra com lançamento de óleo e outros dejetos no solo. Todo o material foi recolhido e também será enviado para empresas de reciclagem.

Operação Desmonte

Participaram da ação agentes da Diretoria de Desmontagem do Detran-RJ, policiais militares e técnicos do INEA. A operação visa fiscalizar o comércio de peças automotivas com o objetivo de credenciar os comerciantes, cadastrar o material vendido e trazer segurança ao consumidor final de peças automotivas usadas, mostrando a procedência e legalidade das mesmas. Denúncias sobre ferros-velhos irregulares podem ser feita para o Ouve-RJ.