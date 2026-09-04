Prefeitura de Saquarema abre inscrições para mais um curso gratuito - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições para mais um curso gratuitoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/09/2026 15:34

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, através do Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal Fança, abrirá inscrições, das 10h da quarta-feira (9) até as 16h da quinta-feira (10), para o Curso de Matemática , preparatório para os concursos para a Polícia Militar e soldado do Corpo de Bombeiros Militar. As inscrições para as 30 vagas oferecidas devem ser feitas pela plataforma Colab

A confirmação de matrícula presencial, para os candidatos considerados aptos para as vagas, deverá ser feita no dia 14 de setembro, das 8h às 20h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Tia Mello, nº 25 – São Geraldo – Bacaxá, onde também será ministradas as aulas, a partir de 16 de setembro, às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 18h20 às 21h20.

Na confirmação, os candidatos, com idade mínima de 16 anos, moradores de Saquarema, com o Ensino Médio completo ou cursando o último ano, devem apresentar cópias do RG, CPF e dos comprovantes de escolaridade e residência.

Com mais esse curso gratuito, a Prefeitura de Saquarema dá continuidade ao aprimoramento profissional, ao acesso a novas oportunidades e à possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.