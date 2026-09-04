Prefeitura de Saquarema abre inscrições para mais um curso gratuitoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema oferece curso para Polícia Militar e Bombeiros
Inscrições acontecerá das 10h da quarta-feira (9) até as 16h da quinta-feira (10). O curso de matemática terá 30 vagas para os saquaremenses
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Prefeitura realiza ação itinerante e mutirão da castração em Saquarema
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Decisão atinge o parlamentar após a saída do PRD, partido pelo qual foi eleito em 2024, e sua filiação à Democracia Cristã (DC), em março deste ano
Prefeitos se reúnem em São Pedro para alinhar pautas regionais
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