Saquarema se afirma como Capital do Esporte - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema se afirma como Capital do EsporteDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/09/2026 22:14





A realização do evento faz parte da estratégia do Governo Municipal para consolidar Saquarema como a Capital do Esporte e movimentar a economia local o ano inteiro. Ao longo do ano, a cidade sedia um calendário diversificado de grandes competições de modalidades como o Mundial de Surf (WSL Vivo Rio Pro), o festival aquático Aloha Spirit, etapas do Mundial e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, campeonato de canoagem havaiana (Va’a RJ), corridas de rua e trilha, jiu-jitsu, futevôlei, skate, entre outros, atraindo milhares de visitantes e combatendo a sazonalidade do turismo.



“Estamos muito animados para receber mais uma edição do WSL REMA. Saquarema já é reconhecida mundialmente pelas suas ondas, mas ver a nossa cidade se consolidar cada vez mais como capital do esporte, abrigando as mais diversas modalidades, é motivo de muito orgulho. Eventos desse porte atraem atletas e entusiastas de todos os cantos do mundo, movimentando a nossa economia, gerando oportunidades para a população e provando, na prática, a capacidade de Saquarema para sediar grandes eventos”, destaca a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.



Uma semana de esporte, cultura e estilo de vida em Itaúna



No centro da programação está o QS 6.000 International da World Surf League (WSL), competição que pontua para a divisão de acesso ao Circuito Mundial e coloca as ondas de Itaúna novamente no centro do surfe global. As chamadas para as baterias acontecem ao longo de toda a semana, a partir de segunda-feira (14).



Da areia para o skate, da prática esportiva para o cinema e das ondas para discussões sobre meio ambiente, a proposta do evento é permitir que o público viva o festival de diferentes formas.



“O surfe é o coração do WSL REMA e tem uma relação muito especial com Saquarema, mas a cultura que existe em torno dele é muito maior. A programação deste ano foi pensada justamente para mostrar essas diferentes conexões. Queremos que as pessoas venham para acompanhar atletas de alto nível dentro d’água, mas também encontrem skate, música, conhecimento, bem-estar, sustentabilidade e experiências que tenham relação verdadeira com esse estilo de vida. O WSL REMA é sobre viver a cultura do surfe dentro e fora do mar”, afirma Gabriel Naccarato, Head de marca do REMA. Conhecida mundialmente como o “Maracanã do Surfe”, Saquarema reafirma seu protagonismo no cenário esportivo internacional e nacional ao sediar, entre os dias 14 e 20 de setembro, o QS 6.000 INTERNATIONAL. Apresentado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o festival combina grandes manobras no mar e na areia com atrações de sustentabilidade, cultura, wellness e entretenimento na Praia de Itaúna.A realização do evento faz parte da estratégia do Governo Municipal para consolidar Saquarema como a Capital do Esporte e movimentar a economia local o ano inteiro. Ao longo do ano, a cidade sedia um calendário diversificado de grandes competições de modalidades como o Mundial de Surf (WSL Vivo Rio Pro), o festival aquático Aloha Spirit, etapas do Mundial e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, campeonato de canoagem havaiana (Va’a RJ), corridas de rua e trilha, jiu-jitsu, futevôlei, skate, entre outros, atraindo milhares de visitantes e combatendo a sazonalidade do turismo.“Estamos muito animados para receber mais uma edição do WSL REMA. Saquarema já é reconhecida mundialmente pelas suas ondas, mas ver a nossa cidade se consolidar cada vez mais como capital do esporte, abrigando as mais diversas modalidades, é motivo de muito orgulho. Eventos desse porte atraem atletas e entusiastas de todos os cantos do mundo, movimentando a nossa economia, gerando oportunidades para a população e provando, na prática, a capacidade de Saquarema para sediar grandes eventos”, destaca a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.No centro da programação está o QS 6.000 International da World Surf League (WSL), competição que pontua para a divisão de acesso ao Circuito Mundial e coloca as ondas de Itaúna novamente no centro do surfe global. As chamadas para as baterias acontecem ao longo de toda a semana, a partir de segunda-feira (14).Da areia para o skate, da prática esportiva para o cinema e das ondas para discussões sobre meio ambiente, a proposta do evento é permitir que o público viva o festival de diferentes formas.“O surfe é o coração do WSL REMA e tem uma relação muito especial com Saquarema, mas a cultura que existe em torno dele é muito maior. A programação deste ano foi pensada justamente para mostrar essas diferentes conexões. Queremos que as pessoas venham para acompanhar atletas de alto nível dentro d’água, mas também encontrem skate, música, conhecimento, bem-estar, sustentabilidade e experiências que tenham relação verdadeira com esse estilo de vida. O WSL REMA é sobre viver a cultura do surfe dentro e fora do mar”, afirma Gabriel Naccarato, Head de marca do REMA.

A partir de terça-feira (15), a estrutura montada na praia ganha atividades simultâneas. O espaço REMA House sedia aulas de yoga e crossfit, além do Treino Funcional Surf (ativação da Monster Energy), conduzido por profissionais para trabalhar equilíbrio, mobilidade e condicionamento físico adaptados tanto para atletas quanto para iniciantes.



O skate terá forte presença na arena REMA Skate, começando na quarta-feira (16) com ações sociais para alunos da Saquarema Skate School e projetos da Região dos Lagos. No fim de semana, a modalidade ganha ainda mais destaque com o Skateboarding Challenge no sábado (19), sessões de autógrafos e o Best Trick no domingo (20). A pista montada na areia receberá nomes como Nilo Peçanha, Lucas Xaparral, Vi Kakinho e Dexter, além de novos talentos.



Sustentabilidade, acessibilidade e programação cultural



A agenda socioambiental do festival é realizada em parceria com a OceanPact. A estação de reciclagem Casa Plástica – Pacto pelos Oceanos promoverá atividades com alunos das escolas municipais de Saquarema e com o público geral. A programação ambiental conta ainda com o Caça ao Tesouro Reverso (gincana de coleta de microplásticos na areia) e o Plantio de Mudas para Preservação da Restinga.



A inclusão também é prioridade: o projeto Praia Para Todos garantirá esporte e lazer adaptados para pessoas com deficiência, oferecendo banho de mar assistido, surf adaptado, vôlei sentado e frescobol.



Para além das competições, o público poderá acompanhar na sexta-feira (18) as exibições de cinema do REMA Cine by Flamboiar. No sábado e no domingo, o palco do festival receberá atrações musicais e shows que prometem embalar as tardes e noites em Itaúna.



O WSL REMA é apresentado pela Prefeitura de Saquarema e conta com patrocínio de Monster Energy e Ocean Pact, além do apoio da Lev Bicicletas e Castelhana Praia Hotel. Os parceiros de mídia são Flamboiar, Terra, Rádio Serra Mar, B.Drops e R2ooH. Conta ainda com o apoio institucional da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ), do Centro de Treinamento de Surf Léo Neves e da Associação de Surf de Saquarema (ASV). O evento é realizado pela 213 Sports, V3A e pela WSL.