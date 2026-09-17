Saquarema assume liderança estadual com menor taxa de mortalidade infantil do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema assume liderança estadual com menor taxa de mortalidade infantil do Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/09/2026 19:40

Saquarema alcançou o topo do ranking estadual como o município com a menor taxa de mortalidade infantil do Rio de Janeiro. A conquista faz parte dos resultados do Ranking de Competitividade dos Municípios , no qual a cidade deu um salto impressionante de 168 posições em relação a 2024, garantindo também a 35ª colocação nacional entre as 423 cidades com mais de 80 mil habitantes analisadas no país.

O indicador, que calcula o risco de um recém-nascido morrer antes de completar o primeiro ano de vida, reflete diretamente a eficiência da atenção básica na cidade. Um dos principais pilares para essa redução é a alta cobertura vacinal em Saquarema. Atualmente, o município atinge uma média de cerca de 91% de imunização nas vacinas obrigatórias para menores de 1 ano. Entre os destaques estão as coberturas da BCG (95,72%), Hepatite B (98,36%), Rotavírus (91,45%), Pneumocócica e Meningocócica conjugadas (ambas com 91,12%), além da Poliomielite e Pentavalente (ambas com 88,32%). Apenas a vacina contra a Febre Amarela apresenta um índice inferior das demais, com 62%.

Paralelamente ao avanço na vacinação, o segundo pilar para esse resultado é a expansão da infraestrutura e da capacidade de atendimento. Entre 2021 e 2025, o número de procedimentos realizados na rede pública deu um salto de 279%, passando de 853 mil para 3,2 milhões. Com a construção de novas Clínicas da Família e Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), a cidade aumentou sua cobertura na atenção básica, garantindo acompanhamento contínuo desde o pré-natal até os primeiros anos de vida das crianças.

Bom uso dos royalties

“Ser o município com a menor mortalidade infantil do Estado do Rio é o resultado direto da priorização da atenção básica e do investimento firme na vacinação e na nossa rede de atendimento. O bom uso dos royalties nos permite cuidar do presente da nossa população e projetar uma saúde de excelência para o futuro das nossas crianças”, pontua a Prefeita Lucimar Vidal.

O legado de investimentos inclui ainda a descentralização de exames e a entrega de equipamentos modernos em unidades como o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem e o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth.

Apoio antes e depois do nascimento

A prevenção à mortalidade infantil começa antes mesmo do nascimento. Nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e na Clínica da Mulher, as gestantes contam com pré-natal gratuito e acompanhamento contínuo. O município dispõe de mais de 20 equipes especializadas na atenção à saúde da mulher e da criança durante a gestação e o puerpério. Para reforçar ainda mais essa rede, a atenção básica segue em constante expansão e ganha o reforço da nova ESF do Verde Vale, com inauguração prevista para esta semana.

Depois do nascimento, as mães também podem contar com o apoio do município para a amamentação, prática vital para a nutrição, imunidade e o desenvolvimento cognitivo do bebê. A Casa da Amamentação Stephany Maria de Oliveira Coutinho, em Bacaxá, já realizou mais de 11 mil atendimentos gratuitos a gestantes, puérperas e recém-nascidos desde 2023. O espaço oferece consultorias, aplicação de vacinas, teste do pezinho e acompanhamento especializado para superar desafios do aleitamento. O local também oferece monitoramento intensivo de bebês com baixo ganho de peso por meio do “Projeto Engorda”.

Os avanços continuam

Para consolidar essa transformação na saúde pública, o município avança na construção do novo Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azevedo, na Raia. Financiada com recursos dos royalties do petróleo, a unidade terá 24 mil m², mais de 200 leitos, atendimento 24h e estrutura para 1.800 consultas diárias, além de gerar cerca de mil empregos diretos.