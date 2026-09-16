Saquarema se destaca por desempenho na redução das emissões de gases de efeito estufaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema é destaque por desempenho na redução do efeito estufa
Município conquistou a segunda colocação no estado do Rio de Janeiro na dimensão ambiental do Ranking de Competitividade dos Municípios
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Saquarema disponibiliza mais três cursos de capacitação gratuitos
Inscrições devem ser realizadas online, pelo aplicativo Colab, de 18 a 22 de setembro. Depois presencialmente, nos dias 29 e 30 de outubro
Saquarema recebe um dos maiores eventos ciclísticos do país no domingo
Volta Internacional da Laguna acontece nesta domingo (20) e reunirá diversos atletas percorrendo todo o perímetro da Laguna de Araruama
Supermercados de Saquarema têm mais de 300 kg de alimentos recolhidos
Objetivo é garantir a qualidade dos alimentos comercializados, proteger a população e assegurar o cumprimento das normas sanitárias vigentes
Pescador é encontrado morto após o barco virar em Saquarema
Carlos Magno Espíndola Borges, conhecido como Maguinho, de 56 anos de idade, estava desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira (16)
Mulher é encontrada morta dentro da fossa de uma casa em Saquarema
Corpo estava sem roupa e localizado no quintal de uma casa no Jardim Ipitangas. Investigação segue em andamento na 124ª DP (Saquarema)
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