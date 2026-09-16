Saquarema se destaca por desempenho na redução das emissões de gases de efeito estufa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema se destaca por desempenho na redução das emissões de gases de efeito estufaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/09/2026 19:43

Saquarema se destaca no Ranking de Competitividade dos Municípios , elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), ao conquistar a segunda colocação no estado do Rio de Janeiro e a oitava posição em todo o Brasil no indicador de emissões de gases de efeito estufa. O resultado coloca o município entre os melhores avaliados do país nesse indicador da dimensão Meio Ambiente.

O Ranking é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria técnica com a Gove Digital. Em sua edição 2026, o levantamento analisou 423 municípios brasileiros, todos com população superior a 80 mil habitantes, considerando a estimativa populacional do IBGE para 2025. Ao todo, são 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões: Instituições, Sociedade e Economia.

Na dimensão Economia está o pilar Meio Ambiente, que reúne indicadores relacionados à sustentabilidade e às condições ambientais dos municípios. Entre eles está o indicador de emissões de gases de efeito estufa, utilizado para avaliar o desempenho das cidades nesse aspecto. A metodologia do ranking ressalta que os indicadores devem ser analisados de forma conjunta, compondo um diagnóstico mais amplo dos municípios.

O reconhecimento ganha ainda mais relevância nesta quarta-feira (16), quando é celebrado o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reforçar a importância da proteção ambiental e da cooperação internacional em defesa do planeta.

O desempenho do município também está relacionado às características de sua economia, uma vez que o Produto Interno Bruto (PIB) é um dos fatores considerados na análise das emissões. Dessa forma, os resultados devem ser compreendidos dentro do contexto econômico e dos critérios metodológicos utilizados pelo ranking.

Para a prefeita Lucimar Vidal, a posição de destaque reforça a importância de promover o desenvolvimento do município de forma responsável.

“Saquarema vive um momento de crescimento e transformação, e estar entre os municípios mais bem avaliados do Brasil nesse indicador é um reconhecimento importante. Nosso compromisso é continuar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade, sempre buscando equilíbrio entre o crescimento econômico, a preservação ambiental e a qualidade de vida da população. Esse resultado nos motiva a avançar ainda mais”, afirmou a prefeita.

O Ranking de Competitividade dos Municípios reúne indicadores de diferentes áreas para avaliar o desempenho das cidades brasileiras. Na dimensão Meio Ambiente, os dados contribuem para a análise dos desafios e das características ambientais dos municípios, oferecendo subsídios para o planejamento e a formulação de políticas públicas.