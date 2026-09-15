Saquarema é destaque no Ranking dos Municípios 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema é destaque no Ranking dos Municípios 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/09/2026 19:37

Saquarema segue consolidando sua posição como uma das economias que mais crescem no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ranking dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), a cidade alcançou a 3ª colocação entre os municípios fluminenses e a 22ª posição no Brasil no indicador de crescimento da renda do trabalhador formal, demonstrando o avanço da economia local e a valorização da mão de obra saquaremense.

O bom desempenho também se reflete nos números do mercado de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que o município atingiu, em julho, o recorde histórico de 16.975 trabalhadores com carteira assinada, o maior número já registrado na série histórica recente.

O resultado confirma uma trajetória consistente de crescimento. Em 2025, Saquarema já havia alcançado a marca de 16.018 empregos formais, superando todos os registros anteriores. Comparado aos números de 2020, quando o município contabilizava 10.259 trabalhadores formais, o crescimento acumulado ultrapassa 60%, evidenciando a transformação econômica vivida pela cidade nos últimos anos.

A expansão do mercado de trabalho vem sendo impulsionada principalmente pelos setores de comércio e serviços, responsáveis pela maior parte dos empregos formais do município. O fortalecimento dessas atividades acompanha o crescimento populacional, a ampliação do turismo, a chegada de novos investimentos e a expansão da oferta de serviços à população.

Ambiente favorável aos negócios

Outro fator importante para esse cenário é o ambiente favorável aos negócios construído pela Prefeitura de Saquarema. A cidade vem investindo na atração de empresas, na modernização da gestão pública, na desburocratização de processos e na criação de mecanismos de incentivo ao empreendedorismo. Entre as iniciativas estão a Casa do Empreendedor, a Sala do Empreendedor do Produtor Rural, a plataforma MEI de Saquá e ações voltadas ao fortalecimento do Polo Industrial.

Os investimentos em qualificação profissional também contribuem para o aumento da empregabilidade. Programas municipais de capacitação, realizados em parceria com instituições como SENAI e SENAC, já certificaram mais de 12 mil pessoas, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e atendendo às demandas das empresas instaladas na região.

Além disso, o município tem diversificado sua matriz econômica. O fortalecimento do calendário de eventos, com atividades esportivas, culturais, gastronômicas e religiosas durante todo o ano, ajuda a movimentar o comércio, a rede hoteleira, os restaurantes e diversos segmentos ligados ao turismo, gerando emprego e renda para a população.

Qualidade de vida da população

Para a Prefeita Lucimar Vidal, os resultados demonstram que Saquarema está no caminho certo. “O crescimento da renda dos trabalhadores e os sucessivos recordes de empregos formais refletem uma política de desenvolvimento que alia responsabilidade fiscal, investimentos públicos e incentivo à iniciativa privada. Esse conjunto de ações tem permitido que o município amplie oportunidades, fortaleça sua economia e melhore a qualidade de vida da população”, afirmou.

Os indicadores reforçam o protagonismo de Saquarema no cenário estadual e nacional. Com mais empregos, maior circulação de renda e um ambiente cada vez mais favorável aos investimentos, a cidade segue avançando e consolidando um ciclo sustentável de crescimento econômico e desenvolvimento social.